Череда неудач позади: у кого с 24 июля начинается белая полоса
Период застоя, сомнений и бесконечной драмы официально подходит к концу. Начиная с 24 июля влияние Луны в Стрельце принесет долгожданное облегчение и мощный прилив позитивной энергии, который заставит забыть о прошлых неудачах. Астрологи выделили 4 знака зодиака, для которых этот день станет точкой отсчета новой, счастливой полосы в жизни.
Лев
Сезон вашего дня рождения только что начался, Лев, и вы чувствуете себя просто великолепно. Когда Солнце находится в вашем знаке, вам трудно не чувствовать себя счастливым. В пятницу Луна в Стрельце помогает превратить эти приятные ощущения в позитивные события.
В это время вы не просто вдохновлены, вы также строите планы, чтобы пронести это ощущение радости с собой в будущее. Ваш разум постоянно рисует прекрасные картины, и вы отказываетесь тратить эту позитивную энергию впустую.
Вы действительно из тех людей, кто способен изменить мир и окружающих. Когда вы счастливы, вы не любите хранить радость только при себе. Поэтому прямо сейчас вы делитесь хорошим настроением со всеми вокруг.
Весы
Что приносит вам наибольшую радость в этот момент, Весы, так это осознание того, что ваша жизнь стала практически свободной от драмы. С Луной в Стрельце это ваша реальность, и вы не могли бы быть более благодарными.
Одной только мысли о том, что безумие, происходившее с вами в последнее время, теперь в прошлом, достаточно, чтобы вдохнуть столько счастья в ваш мир. Вы наконец-то преодолели этот хаос и вступили в новую радостную эру.
Луна в Стрельце заставляет вас поверить в себя и в идею счастливого будущего. Наконец-то вам кажется, что все будет хорошо. Нет никаких причин подвергать эту радость сомнению. Просто доверьтесь течению!
Водолей
Радость приходит к вам в пятницу, но это лишь верхушка айсберга, Водолей. Эта позитивная энергия приходит с обещанием большего. Вы наконец-то в том положении, когда видите, что дела действительно начинают налаживаться, и вы не намерены все испортить.
В прошлом ваше собственное недоверие или, что еще хуже, ваша собственная лень вставали на пути к счастью. Что ж, хватит! У вас большие мечты, и во время Луны в Стрельце вы наконец-то чувствуете готовность идти к ним изо всех сил.
Вы больше не прячетесь, а сомнения официально остались в прошлом. Вы верите в себя и в свою способность достичь величия. Эта Луна открывает дверь, ведущую ко всему, чего вы хотите от жизни. Теперь дело за вами - шагнуть вперед. У вас все получится!
Стрелец
С Луной в вашем знаке вы чувствуете себя счастливее, чем за долгое время, Стрелец. Вы - вечный оптимист зодиака, но даже вы иногда падаете духом. В конце концов, вы всего лишь человек, и у каждого из нас бывают моменты, когда негатив окружающего мира берет верх.
Однако в пятницу все иначе. Ваша Луна возвращает надежду, которой вам так не хватало, и вводит вас в новую радостную эру. Внезапно вы чувствуете энтузиазм и рвение идти за своими мечтами.
Последние несколько недель, особенно с ретроградным Меркурием до 23 июля, вы ощущали застой. Вам было трудно продвигаться к своим целям, но этот день меняет все. Теперь вы чувствуете себя счастливыми и готовыми взять эту позитивную энергию, чтобы создать с ее помощью что-то действительно особенное.