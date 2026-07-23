Череда неудач позади: у кого с 24 июля начинается белая полоса

Вы больше не прячетесь, а сомнения официально остались в прошлом. Вы верите в себя и в свою способность достичь величия. Эта Луна открывает дверь, ведущую ко всему, чего вы хотите от жизни. Теперь дело за вами - шагнуть вперед. У вас все получится!