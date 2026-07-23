В LNMM открывается выставка современного рисунка из коллекции Флоранс и Даниэля Герлен для Centre Pompidou
С 25 июля по 1 ноября 2026 года в галереях левого крыла 2-го этажа главного здания Латвийского национального художественного музея в Риге проходит выставка "Современный рисунок: дар Флоранс и Даниэля Герлен Centre Pompidou".
Эта выставка - международно значимый и высокохудожественный проект сотрудничества между Латвийским национальным художественным музеем (LNMM) и Centre Pompidou. На экспозиции представлены работы из коллекции, переданной Centre Pompidou за последние двадцать лет коллекционерами и меценатами Флоранс и Даниэлем Герлен.
Коллекция Герлен тематически разнообразна и носит ярко выраженный современный характер. Из дарения, насчитывающего почти 1200 работ, для выставки в Риге была отобрана многогранная экспозиция, включающая 98 рисунков 43 художников разных национальностей, охватывающая период с 1970-х годов по 2019 год. Среди них - известные во всем мире имена, такие как Тони Крэгг, Эрик Дитман, Марлен Дюма, Роберт Лонго, Джузеппе Пеноне, Ричард Принс, Герхард Рихтер, Кики Смит, а также французские художники: Дов Аллуш, Элиз Бокузен, Катрин Бош, Анри Кюэко, Даниэль Дезез, Видья Гастальдон, Жан ле Гак, Фредерик Лутц, Андре Раффре, Анн-Мари Шнайдер и Жерар Траканди - большинство из которых никогда не выставлялись в Латвии.
Выставка дает представление о современном опыте работы с рисунком. Работы по большей части эмоциональны, однако местами прослеживается аналитический и рациональный подход. От воздушных линий до композиций, опирающихся на реальность - прикосновения карандаша, графита, туши, гуаши, акварели и других материалов создают миры, которые могут быть как хрупкими, так и прочно сконструированными.
"Нам как многолетнему партнеру музея приятно поддерживать инициативы, которые дают латвийскому обществу возможность познакомиться с мировой культурой прямо здесь, в Риге. Такие высокоуровневые международные проекты, как выставка коллекции Centre Pompidou, обогащают нашу культурную жизнь и одновременно укрепляют международную узнаваемость страны. Мы высоко ценим профессионализм музейной команды и ее способность выстраивать сотрудничество с важнейшими культурными институциями мира", - говорит Елена Бурая, председатель правления AS Rietumu Banka и член совета Фонда поддержки будущего.
Выставку организуют Латвийский национальный художественный музей и Centre Pompidou в Париже. Куратор выставки - атташе фонда отдела графики Centre Pompidou Летиция Пезенти, руководитель проекта - заведующая отделом латвийского изобразительного искусства LNMM Dr. art. Гинта Герхарде-Упениеце при участии дарителей коллекции Флоранс и Даниэля Герлен.
В выставочной программе LNMM этого года рисунок как художественный медиум выделен особо. В Большом зале с 18 июля по 8 ноября пройдет масштабная выставка латвийского рисунка "Воплощенная мысль". Чтобы познакомить с возможностями и тенденциями техник рисунка в мире, параллельно в музее будут выставляться современные рисунки из фондов Centre Pompidou, создавая косвенный диалог с развитием рисунка в латвийском искусстве.
О Centre Pompidou
С 1977 года Centre Pompidou является живым и активным культурным пространством - междисциплинарным центром, глубоко укорененным в обществе и открытым миру. В 2025 году центр начал период трансформации, который позволяет сохранять активную деятельность и динамику во время реконструкции вплоть до его повторного открытия в 2030 году.
За последние 15 лет Centre Pompidou укрепил свое международное присутствие с помощью передвижных выставок, ценных депонирований произведений искусства и долгосрочных проектов сотрудничества. Цель этого подхода - распространение коллекций центра, обмен опытом и создание диалога между различными художественными средами, одновременно внося вклад во французскую культурную дипломатию. Главную роль в этой стратегии играет открытие филиалов Centre Pompidou за рубежом. Вслед за Малагой (2015) и Шанхаем (2019) в 2026 году открывают двери две новые площадки в Сеуле и Брюсселе, что станет важным этапом в истории институции. Centre Pompidou выбирает гибкие и меняющиеся формы сотрудничества, позиционируя себя как важную институцию в глобальном обороте искусства и музейной практики.
Дар Флоранс и Даниэля Герлен для Centre Pompidou
До того как Флоранс и Даниэль Герлен обратились к рисунку как к основному направлению коллекционирования, в их собрании были представлены произведения разных видов и жанров. В 2006 году они учредили Премию в области современного рисунка, ежегодно передавая одну или несколько работ лауреатов в дар Национальному музею современного искусства (Musée national d’art moderne, MNAM).
В 2012 году супруги Герлен подарили музею почти 1200 работ, существенно трансформировав коллекцию произведений на бумаге отдела графики. С тех пор музей целенаправленно популяризирует это дарение. Уже в 2013 году работы выставлялись в галереях музея, а позже коллекция была широко представлена на международном уровне - на выставках в Швеции (2015), Дании (2016), Испании (2017), Австрии (2019) и других странах.
С 2023 по 2025 год, когда здание Centre Pompidou было закрыто на реконструкцию, отдельный зал музея был посвящен экспозиции коллекции Флоранс и Даниэля Герлен. Работы из коллекции регулярно депонируются для выставок как во Франции, так и за ее пределами. Они составляют значительную часть коллекции современной графики Национального музея современного искусства.