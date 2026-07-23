В LNMM открывается выставка современного рисунка из коллекции Флоранс и Даниэля Герлен для Centre Pompidou

За последние 15 лет Centre Pompidou укрепил свое международное присутствие с помощью передвижных выставок, ценных депонирований произведений искусства и долгосрочных проектов сотрудничества. Цель этого подхода - распространение коллекций центра, обмен опытом и создание диалога между различными художественными средами, одновременно внося вклад во французскую культурную дипломатию. Главную роль в этой стратегии играет открытие филиалов Centre Pompidou за рубежом. Вслед за Малагой (2015) и Шанхаем (2019) в 2026 году открывают двери две новые площадки в Сеуле и Брюсселе, что станет важным этапом в истории институции. Centre Pompidou выбирает гибкие и меняющиеся формы сотрудничества, позиционируя себя как важную институцию в глобальном обороте искусства и музейной практики.