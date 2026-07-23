Почему время с возрастом начинает идти быстрее и можно ли замедлить это ощущение

Интересные данные получили авторы исследования, опубликованного в Communications Biology. Они проанализировали работу мозга 577 человек в возрасте от 18 до 88 лет во время просмотра фильма. С возрастом отдельные нейронные состояния становились продолжительнее, а переходов между ними фиксировалось меньше. Ученые предполагают, что более редкое разделение опыта на самостоятельные эпизоды может быть одним из факторов субъективного ускорения времени. Однако это пока гипотеза, а не окончательно установленная причина.