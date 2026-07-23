Поездка в военный Киев помогла актеру и драматургу Артуру Дицису по-новому взглянуть на собственную жизнь

"Мне кажется, украинцы до войны и сейчас - это совершенно разные люди. Все, кого я встретил, были невероятно доброжелательны, они охотно вступали в разговор, при этом фокусировались на хорошем, а не на плохом. Но было видно, что это дается им нелегко. Замечать хорошее, сохранять позитивный взгляд - это серьезная внутренняя работа."