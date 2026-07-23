Поездка в военный Киев помогла актеру и драматургу Артуру Дицису по-новому взглянуть на собственную жизнь
В Рижском русском театре можно увидеть спектакль Артура Дициса "Турист". Это очень личная история о поездке латыша в Украину на четвертом году войны. Дицис выступил здесь сразу в трех ролях - драматурга, режиссера и актера. Его партнершей по сцене стала украинская актриса Анастасия Левина, которая после начала войны вошла в труппу Театра имени Чехова.
Уже в самом названии "Турист" скрывается ирония. Кто сегодня едет в Украину как турист? Только безумец! Если уж отправляться в страну, охваченную войной, то только с какой-то целью. Артур поехал туда за вдохновением.
"Моей целью было найти материал для спектакля. В Театре имени Чехова работают несколько украинцев. Когда они узнали о моем замысле, то поделились контактами своих друзей в Киеве. Приехав туда, я встречался с разными людьми, еще толком не зная, что именно я ищу", - рассказывает Артур Дицис.
Добраться до Украины оказалось довольно просто.
"Гражданам Латвии виза не нужна. Я просто сел в машину и поехал. Нужно было только оформить международную страховку на автомобиль. Можно было поехать и автобусом - ты просто кладешь паспорт в карман и отправляешься. Я был удивлен, как много автобусных рейсов ежедневно отправляется из Риги в Киев."
Столица Украины произвела на Артура очень сильное впечатление. Несмотря на войну, город живет полноценной жизнью - работают театры, люди сидят в ресторанах, ходят в клубы. Артур даже посетил местную парикмахерскую. "В полночь начинается комендантский час, но до этого момента все живет своей обычной жизнью."
Больше всего Дициса поразили люди.
"Мне кажется, украинцы до войны и сейчас - это совершенно разные люди. Все, кого я встретил, были невероятно доброжелательны, они охотно вступали в разговор, при этом фокусировались на хорошем, а не на плохом. Но было видно, что это дается им нелегко. Замечать хорошее, сохранять позитивный взгляд - это серьезная внутренняя работа."
Дицис признается, что поездка в Киев совпала с кризисом в его личной жизни.
"Каким-то странным образом пребывание там, в Украине, на время словно стерло этот кризис. Будто его не существовало. Когда встречаешь жизнерадостных людей, которые, несмотря на войну, способны сохранять оптимизм, возникает чувство, что тебе вообще не на что жаловаться."
Хотя, конечно, кризис сам собой не исчез. Эйфория от Киева быстро прошла, а личные проблемы стали еще острее. В итоге Дицис развелся с женой, с которой прожил в браке двенадцать лет и воспитывал двоих детей.
Но именно в Киеве он особенно остро почувствовал вкус жизни, понял, что жить нужно гораздо активнее и ярче, потому что никто не знает, какой день может оказаться для нас последним.
...Ни сала, ни горилки, ни вышиванки - ни одного из этих стереотипных украинских сувениров - Дицис из Киева не привез. Главным приобретением стали впечатления.
А еще в Киеве он купил книгу о похищенных африканских детях. Возможно, в его голове уже рождается идея нового спектакля...