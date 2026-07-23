Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 23 июля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Позвольте событиям развиваться самим по себе и не требуйте никаких объяснений. Сегодня вы их все равно не получите.
Телец
Сегодня вы можете столкнуться с такой неприятностью, как повальная, ничем не оправданная спешка. Как это ни смешно, причина подобного поведения окружающих вполне может заключаться в вашем настроении.
Близнецы
Будьте аккуратнее, предпринимая те или иные действия. Сегодня вам предстоит сделать некоторый выбор. Не пожалейте времени на раздумья.
Рак
Сегодня основным вашим оружием будет слово. Постарайтесь придать ему максимальный вес интонационно, и можете не заботиться о его смысловом наполнении.
Лев
Поспешные действия ведут к запоздавшим сожалениям. Умерьте ваше нетерпение, и действуйте пошагово.
Дева
Сегодня вам может понадобиться совет. Не стоит особенно задумываться над тем, у кого его попросить, спросите всех, кто попадет под руку. Вас ведь никто не обязывает воспользоваться каждым из полученных ответов.
Весы
Сегодня все будет как-то не так. Тот, к кому вы хотели бы проявить внимание, оттолкнет вас, и, напротив, желая побыть в одиночестве, вы окажетесь в окружении шумной толпы пристающих к вам людей.
Скорпион
Сегодня у вас, возможно, разыграется фантазия. Так что, увидев парочку розовых крокодильчиков, не спешите сразу вызывать неотложку, это не белая горячка.
Стрелец
Сегодня вы целый день будете находиться в состоянии полной растрепанности чувств. Вам будет трудно решить даже самые простые вопросы. Не нервничайте понапрасну, положитесь на здравый смысл близких.
Козерог
Не торопитесь ускорять спокойное течение текущей интриги, дабы не превратить малозаметный покуда беспорядок в нечто, больше смахивающее на первозданный хаос.
Водолей
Не стоит чураться того, кто выглядит более удачливым, чем вы сами. Сегодня один из таких людей может сделать вам весьма выгодное предложение. Было бы глупо отказываться от него только на том основании, что у вас-де есть своя гордость. Никто вас не собирается унижать.
Рыбы
Сегодня стоит посвятить некоторое время на профилактическую проверку как собственного здоровья, так и работы машины и прочих механизмов, если, конечно, ваше существование ими обременено.