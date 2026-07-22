Ретроградный Меркурий заканчивается: три знака зодиака ждет светлая полоса
Уже с самого утра четверга станет ясно, что день будет особенным. Меркурий находился в ретроградном движении с конца июня, и теперь этот период наконец завершился. Планета снова движется прямо, благодаря чему общение становится более легким, точным и позитивным.
Эта энергия вдохновляет и наполняет оптимизмом. Представители трех знаков почувствуют мощный прилив надежды, который поможет изменить жизнь к лучшему, пишет YourTango.
Близнецы
То, что произошло вчера, уже не имеет никакого значения, Близнецы. Ретроградный Меркурий наконец закончился, и это наполняет вас огромной надеждой. С самого утра вы уверены, что день сложится удачно.
Вы просыпаетесь в прекрасном настроении. Если вы любите кофе, то первая чашка покажется особенно вкусной. Вы еще не знаете, что приготовила вам жизнь, но почему-то уверены - впереди только хорошее.
В этот день вам совсем не хочется погружаться в негатив или бесконечно листать новости в телефоне. Вы выбираете смотреть на мир своими глазами, а не через чужие эмоции. Для вас 23 июля становится днем, когда жизнь действительно начинает налаживаться.
Рыбы
Рыбы, вы всегда жили по своим правилам, и это ваше большое преимущество. Во время прямого движения Меркурия эти правила начинают работать именно на ваше счастье. После окончания ретроградного периода вы почувствуете, что жизнь постепенно становится лучше.
В четверг вы проснетесь с улыбкой, и она не исчезнет до самого вечера. Меркурий поможет вам легко выражать свои мысли, а ваши слова будут поднимать настроение окружающим. Вы испытываете искреннюю радость и хотите делиться ею с другими.
Еще утром вы понимаете, что впереди хороший день. Ваш позитив оказывается заразительным: хорошее настроение передается близким, и вскоре атмосфера вокруг становится гораздо теплее и радостнее.
Козерог
Козероги, вас всегда поддерживает мысль о том, что каждый новый день дает шанс начать все сначала. Даже если вчера или прошлая неделя были тяжелыми, это вовсе не означает, что сегодняшний день окажется таким же. Главное - то, что вы чувствуете прямо сейчас.
После окончания ретроградного Меркурия особенно ярко проявится ваша мудрость. Вам станет легче говорить с окружающими о своих желаниях и потребностях. А главное ваше желание сейчас - жить спокойно, счастливо и с позитивным настроем.
С самого утра и до позднего вечера вы будете ощущать внутреннее спокойствие. Вы поймете, что многое зависит от собственного отношения к происходящему. Когда Меркурий снова движется прямо, ваш разум обретает гармонию, а вместе с ней приходит ощущение уверенности и удовлетворенности жизнью. Сохраните этот настрой - он способен изменить очень многое.