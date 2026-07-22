Ретроградный Меркурий заканчивается: три знака зодиака ждет светлая полоса

Козероги, вас всегда поддерживает мысль о том, что каждый новый день дает шанс начать все сначала. Даже если вчера или прошлая неделя были тяжелыми, это вовсе не означает, что сегодняшний день окажется таким же. Главное - то, что вы чувствуете прямо сейчас.