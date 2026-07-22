Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 22 июля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Маленькие знаки внимания с вашей стороны будут весьма высоко оценены сегодня. Этим стоит воспользоваться, чтобы впоследствии не откупаться дорогими подарками.
Телец
Сегодня вы можете оказаться несколько болтливы. Осторожнее! Враг не дремлет. Постарайтесь сказать поменьше. Кто-то очень заинтересован в вашей разговорчивости.
Близнецы
Невозможно полностью подготовиться к неожиданности, но быть во всеоружии к тому моменту, когда это событие произойдет, в ваших силах. На ваших глазах сегодня может случиться что-то просто-таки исторических масштабов.
Рак
Сегодня вам простят все что угодно. Вы сможете подчинить практически любого человека своей воле. Однако это не значит, что этим следует злоупотреблять.
Лев
Сегодня на вашем лице будет написано все, что вы думаете, и скрыть ничего не удастся. Соберетесь слукавить - запаситесь темными очками.
Дева
Что бы ни случилось сегодня, ничто не сможет омрачить радужности вашего настроения. Остается лишь надеяться, что на следующий день у вас не слишком будет болеть голова.
Весы
Сегодняшний день, конечно, предназначен для отдыха, но, чтобы мозги не заржавели, выберите какой-нибудь интеллектуально-активный его вариант. Шахматы... Нет, сложно. Кроссворд порешать можете?
Скорпион
Сегодняшний день стоит посвятить обогащению своего внутреннего мира. Он как нельзя лучше подходит для общения с прекрасным и прочих тихих занятий.
Стрелец
Сегодня вам может оказаться непросто справиться с собственным воображением. Когда оно разыграется особенно сильно, вы можете выкинуть весьма неожиданный фортель, так что будьте по возможности сдержанны.
Козерог
Вы сегодня будете бесконечно альтруистичны, что, безусловно, неплохо. Однако ради собственного душевного равновесия вам стоит избегать людей, которые чрезмерно охотно пользуются плодами вашего альтруизма. Ресурсы-то ваши ограничены.
Водолей
Сегодня вы сможете найти применение даже самой бесполезной вещи, была бы только вещь. День хорош для общения с людьми, вы к каждому сможете найти свой подход.
Рыбы
Повторение - мать учения. Постарайтесь найти и других его родственников, это серьезно облегчит вашу нелегкую, но приятную жизнь.