Потеря обернется большой победой: для 4 знаков зодиака конец июля станет судьбоносным
До конца июля 2026 года четырем знакам зодиака придется отказаться от чего-то важного. Но, по словам профессионального астролога Хелены Хатор, именно то, что сначала покажется потерей, в итоге станет началом большого успеха.
26 июля лунные узлы, которые в астрологии называют «узлами судьбы», переходят в новые знаки. По словам Хатор, для некоторых представителей зодиакального круга это станет стартом 18-месячного периода, когда они смогут совершить огромный прорыв. Изменения не произойдут мгновенно, но Вселенная постепенно начнет складывать обстоятельства в их пользу, пишет YourTango.
Близнецы
Близнецам предстоит выйти за рамки привычной жизни. «Вас просят отказаться от привычного локального окружения ради более широкого, международного мира», — объясняет Хатор.
Поначалу это может быть непросто. Возможно, придется оставить работу без перспектив или отношения, которые давно перестали приносить счастье. Однако именно этот шаг откроет путь к новым возможностям.
Лето может принести переезд, обучение, новый бизнес или настоящее жизненное призвание. То, что сейчас кажется серьезной потерей, со временем настолько расширит ваши горизонты, что вы сами удивитесь тому, насколько изменились.
Телец
Тельцов ждут серьезные перемены, связанные с домом или местом жительства. По словам Хатор, придется отказаться от чего-то привычного ради признания и профессионального успеха.
Перемены могут оказаться особенно сложными для Тельцов, ведь они не любят менять свою жизнь без четкого плана. Однако именно выход из зоны комфорта способен привести к карьерным достижениям, о которых раньше можно было только мечтать.
Даже если придется оставить привычный дом или изменить семейный уклад, наградой станет профессиональный рост и заслуженное признание.
Водолей
Для Водолеев начинается период полного обновления. Последний год был эмоционально непростым, но теперь наступает время оставить позади отношения, которые тормозили развитие.
«Это эпоха вашего переосмысления. Вы создаете новую личность, притягиваете необычные возможности, сильных партнеров, становитесь более заметными и раскрываете свою самую настоящую и влиятельную версию», — говорит Хатор.
Изменения будут происходить постепенно, но к концу лета окружающие могут с трудом узнать вас — настолько сильно вы преобразитесь.
Лев
Львы уже начали расставаться со своим прошлым «я». Хотя сначала это может восприниматься как утрата, впереди их ждет значительное вознаграждение. По словам Хатор, судьбоносные отношения или важное партнерство станут главным толчком к новому этапу жизни.
В течение следующих 18 месяцев Львы могут рассчитывать на больше любви, влияния, возможностей и финансового благополучия, чем могли бы добиться в одиночку. Если вы давно ждали серьезных перемен, астролог считает, что они уже совсем близко. Настоящая любовь также может появиться на горизонте.