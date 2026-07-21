Новый "Человек-паук" окружен тайнами: зрители пытаются разгадать роли и камео

Новая картина станет продолжением фильма "Человек-паук: Нет пути домой". После заклинания Доктора Стрэнджа весь мир забыл о существовании Питера Паркера. Его больше не помнят ни возлюбленная Эм-Джей, ни лучший друг Нед, а сам герой остался в Нью-Йорке совершенно один. Теперь он полностью посвящает себя борьбе с преступностью, но давление на Человека-паука становится все сильнее. Согласно официальному описанию Marvel, Питеру также предстоит пережить неожиданную физическую трансформацию, которая может угрожать самому его существованию.