Новый "Человек-паук" окружен тайнами: зрители пытаются разгадать роли и камео
До выхода фильма "Человек-паук: Совершенно новый день" остается совсем немного времени, однако Marvel и Sony по-прежнему скрывают значительную часть сюжета. Пока подтвержденный актерский состав только усиливает интригу: рядом с Питером Паркером появятся Каратель, Халк и несколько героев, чьи роли официально до сих пор не раскрыты.
Новая картина станет продолжением фильма "Человек-паук: Нет пути домой". После заклинания Доктора Стрэнджа весь мир забыл о существовании Питера Паркера. Его больше не помнят ни возлюбленная Эм-Джей, ни лучший друг Нед, а сам герой остался в Нью-Йорке совершенно один. Теперь он полностью посвящает себя борьбе с преступностью, но давление на Человека-паука становится все сильнее. Согласно официальному описанию Marvel, Питеру также предстоит пережить неожиданную физическую трансформацию, которая может угрожать самому его существованию.
Режиссером картины стал Дестин Дэниел Креттон, известный по фильму "Шан-Чи и легенда десяти колец". Создатели обещают более приземленную и эмоциональную историю, в которой Питер столкнется не только с врагами, но и с последствиями полного одиночества.
Каратель и Халк присоединятся к Человеку-пауку
Одной из главных неожиданностей стало появление Фрэнка Касла, более известного как Каратель. К этой роли вернулся Джон Бернтал. Его герой значительно жестче Человека-паука и не избегает смертельных методов, поэтому зрители особенно заинтересованы в том, каким окажется их союз.
В фильме также появится Брюс Бэннер в исполнении Марка Руффало. Его участие уже официально подтверждено Marvel. Появление Халка продолжает традицию сольных фильмов о Человеке-пауке с участием другого крупного героя киновселенной. Ранее Питера сопровождали Железный человек, Ник Фьюри и Доктор Стрэндж.
По данным Reuters, среди возможных камео также упоминается Елена Белова, которую играет Флоренс Пью. Однако создатели стараются не раскрывать, насколько важной окажется ее роль и какие еще знакомые персонажи могут появиться в картине.
Кого играет Сэди Синк
Главной загадкой проекта остается роль звезды сериала "Очень странные дела" Сэди Синк. Актриса включена в официальный состав, но имя ее героини не называется, а в рекламных материалах она практически не появляется.
В опубликованном перед премьерой шуточном видео Синк раскрыла лишь три факта: она не играет Человека-паука, не играет тетю Мэй и действительно снялась в фильме. Эти заявления не остановили поклонников, которые продолжают строить теории. Среди наиболее популярных вариантов называют Джин Грей из "Людей Икс", Гвен Стейси и супергероиню Огненную звезду. Пока ни одна из этих версий официально не подтверждена.
Продюсер Эми Паскаль объяснила, что секретность связана с желанием сохранить эффект неожиданности. После многочисленных утечек, сопровождавших выход фильма "Нет пути домой", создатели решили гораздо строже контролировать информацию и не раскрывать самые важные сюрпризы до премьеры.
Вернутся ли Эм-Джей и Нед
Зендея и Джейкоб Баталон снова сыграли Эм-Джей и Неда Лидса. Однако теперь их герои не помнят Питера, поэтому неизвестно, удастся ли ему восстановить отношения с бывшими друзьями или он решит не вмешиваться в их новую жизнь.
По словам Тома Холланда, зрители увидят наиболее искреннюю версию его персонажа. Новый фильм должен показать Питера без поддержки семьи, друзей и других супергероев, которые помогали ему в предыдущих частях.
В картину также вернулся Майкл Мэндо в роли Мака Гаргана, известного как Скорпион. Его появление продолжит сюжетную линию, начатую еще в фильме "Человек-паук: Возвращение домой". В официальном составе также указаны Трэмелл Тиллман и другие актеры, персонажи которых пока остаются неизвестными.
Премьера фильма "Человек-паук: Совершенно новый день" назначена на 31 июля 2026 года. Судя по уровню секретности, несколько главных сюрпризов зрители узнают только после начала проката.