Три мини-сериала, которые можно посмотреть за выходные и не бросить на середине

Англия, 1925 год. Во время вечеринки в роскошном загородном доме гости решают разыграть одного из своих приятелей и расставляют в его комнате восемь будильников. Однако утром шутка превращается в трагедию: молодой человек найден мертвым, а один из будильников бесследно исчезает.