Комфорт отеля посреди латвийского леса: в Саулкрасты открыли уникальное место для отдыха
В Латвии становится все больше мест, где можно совместить единение с природой и высокий уровень комфорта. В Саулкрастском крае открыли пять новых глэмпинг-палаток класса люкс, рассчитанных на тех, кто хочет отдохнуть в лесу без ущерба для удобства.
В Саулкрастском крае комплекс отдыха SIA ForRest Glamp расширил свои возможности для размещения гостей, установив пять новых палаток класса люкс, сообщает самоуправление края.
Новые места для проживания представляют собой современные деревянные каркасные конструкции, в которых близость к природе сочетается с комфортом гостиничного уровня. Подобные сооружения в Латвии встречаются лишь в нескольких местах отдыха, однако становятся все более востребованными среди путешественников, ценящих качественный и продуманный отдых на природе.
Каждая глэмпинг-палатка площадью 25 квадратных метров рассчитана на размещение до четырех человек. Внутри есть небольшая кухня, телевизор, беспроводной интернет, а также тепловой насос, обеспечивающий обогрев в прохладное время года и охлаждение в жаркие летние дни.
Для удобства гостей на территории оборудованы общие душевые, туалеты, зона для барбекю и бесплатная парковка.
Комплекс ориентирован на спокойный отдых, где особое внимание уделено тишине и единению с природой. Здесь нет шумных мероприятий и городской суеты — гостей приглашают наслаждаться лесной атмосферой, пением птиц и размеренным отдыхом, позволяющим полностью отвлечься от повседневных забот.
Новые глэмпинг-палатки расширяют возможности размещения в Саулкрастском крае и одновременно дополняют туристическое предложение региона современным, экологичным и качественным форматом отдыха.