Комфорт отеля посреди латвийского леса: в Саулкрасты открыли уникальное место для отдыха

Новые места для проживания представляют собой современные деревянные каркасные конструкции, в которых близость к природе сочетается с комфортом гостиничного уровня. Подобные сооружения в Латвии встречаются лишь в нескольких местах отдыха, однако становятся все более востребованными среди путешественников, ценящих качественный и продуманный отдых на природе.