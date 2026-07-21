"Макрон лично похвалила мой наряд": супруга премьера Латвии поделилась впечатлениями от поездки в Париж
Во время официального визита во Францию супруга премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса Анна Кулберга получила неожиданный комплимент от первой леди Франции Брижит Макрон, которая высоко оценила ее элегантный образ.
С 13 по 14 июля премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс посещал Францию, где принял участие во встрече лидеров стран Коалиции доброй воли и торжественных мероприятиях по случаю Дня взятия Бастилии. В рабочей поездке его сопровождала супруга Анна Кулберга, стильные образы которой вызвали множество положительных отзывов как в социальных сетях, так и во время самого визита. Особенно запомнился комплимент, который Анне Кулберге лично сделала первая леди Франции Брижит Макрон.
Премьер-министр ранее сообщил в социальных сетях, что поездка супруги не обошлась государству ни в один евро - все расходы он оплатил самостоятельно. При этом он признался, что считает такую ситуацию не совсем правильной, однако "как есть, так есть".
"Уставшие, но полные впечатлений - именно такими мы вернулись домой после празднования Дня взятия Бастилии в Париже", - написала Анна Кулберга в социальных сетях. Она рассказала, что программа визита была очень насыщенной, а супруг постоянно напоминал ей, что это не развлекательная поездка, а работа, которая должна принести пользу Латвии.
Анна Кулберга также поблагодарила латвийского дизайнера Наталью Янсоне, создавшую ее наряды для официальных мероприятий.
"Госпожа Макрон лично сделала мне комплимент по поводу моего элегантного наряда!" - с радостью сообщила супруга премьер-министра.
Наталья Янсоне считается одним из ведущих дизайнеров Латвии. Ее стиль характеризуется минималистичной роскошью и сдержанной элегантностью. Как отмечают представители бренда, философия марки заключается в том, чтобы подчеркивать индивидуальность женщины, а не затмевать ее.
Как выяснил журнал Kas Jauns, одежда, благодаря которой Анна Кулберга получила комплимент от первой леди Франции, находится в свободной продаже в интернет-магазине бренда, однако относится к премиальному ценовому сегменту.
Так, черная блуза Cerium стоит 260 евро, юбка Indium - 200 евро, синие брюки Ruthenium - 240 евро, светлый топ Branium - 120 евро, жакет Thulium - 420 евро, черный топ Barium - 120 евро, а брюки Niobium - 220 евро.