Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 21 июля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня ваша крыша будет столь ненавязчива, что вы можете решить, что она отъехала. Не обольщайтесь, она при вас, это просто временное помутнение в сознании.
Телец
Все, что сегодня будет происходить, следует внимательно рассмотреть и тщательно осмыслить, ибо это будет иметь немаловажное значение в самое ближайшее время.
Близнецы
Сегодня велика вероятность встретить знакомых в самых неожиданных местах. Это может повлечь самые разнообразные, в том числе и не совсем приятные последствия.
Рак
Витающий в воздухе ветер перемен грозится задеть вас своим нежным крылышком. Постарайтесь не дать ему оторвать вас от земли. А то унесет еще в тридевятое царство.
Лев
Сегодня облака перед вами рассеются и вы увидите насколько необоснованными были все ваши страхи и переживания. Можете смело начинать любое дело - вы непременно с ним справитесь.
Дева
Сегодня вам не стоит особенно скромничать, если вам есть, что сказать - произнесите это вслух. В противном случае, с вашим мнением могут перестать считаться надолго.
Весы
Сегодня вам придется забыть о гордости и попросить о помощи или, хотя бы, о продлении срока, иначе вам не справиться. Лучше поступить так, чем продемонстрировать полную неспособность справиться с задачей.
Скорпион
Сегодня вы вполне можете решить, что у вас приступ дежа вю. Не стоит мучатся, это уже действительно с вами происходило, причем относительно недавно. По аналогии вы сможете примерно предсказать, что будет дальше.
Стрелец
Сегодня не стоит слишком распускать язык. Вы рискуете нечаянно выдать коммерческую тайну или просто сболтнуть нечто такое, что впоследствии могло бы быть использовано против вас.
Козерог
Сегодня вы имеете шанс приобрести мощного и долговременного союзника. Не отвергайте предложенную вам помощь, даже если она вам не нужна.
Водолей
Вы собираетесь сказку сделать былью? Так действуйте, у вас получится. Только выберите хорошую сказку, нестрашную.
Рыбы
Сегодняшний день будет наполнен трудами. Куча хозяйственных дел, которую вы столь долго собирали, вот-вот развалиться, и вам придется если не приступить к решению этих вопросов, то по крайней мере переложить их в другом порядке.