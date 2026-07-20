Женщина собрала вещи и переехала в другую страну, где никогда не была: "Все оказалось не так"
В начале 2025 года 30-летняя американка Чания Уитакер решила, что пришло время полностью изменить свою жизнь, и начала искать новое место, которое могла бы назвать домом. Она выбрала Нидерланды.
"Обычно люди думают, что я переехала ради путешествий или приключений. Но, если честно, я сделала это ради собственного развития, – рассказала 30-летняя женщина журналу People. – Я стала хиропрактиком, чтобы помогать людям жить более здоровой жизнью, но поняла, что сама не чувствую себя счастливой. Мне хотелось жить там, где ценят баланс между работой и личной жизнью, чувство общности и более спокойный ритм".
Она подчеркивает, что не пыталась сбежать от своей жизни в Техасе.
"Я переехала не потому, что хотела оставить прошлое позади. Мне было интересно узнать, какой я могу стать в другой среде".
В мае 2025 года Чания собрала вещи и переехала в Амстердам, ни разу до этого не побывав в Нидерландах. Хотя сейчас она признается, что вряд ли стала бы рекомендовать другим повторять такой опыт, перед переездом она тщательно изучила страну и ее культуру и решила рискнуть.
"Это был довольно смелый поступок, но я счастлива, что решилась", – говорит она.
Однако жизнь в новой стране принесла немало культурных сюрпризов. Одним из первых испытаний стали обычные походы в магазин. "Когда все продукты подписаны на другом языке, а сами магазины намного меньше привычных, требуется время, чтобы привыкнуть, – признается Чания. – После огромных супермаркетов в Техасе местные магазины кажутся совсем другими. Здесь гораздо меньше выбора брендов, все устроено намного проще".
Еще одним серьезным вызовом оказался общественный транспорт.
"Я успела перепутать поезд, автобус, трамвай, метро и даже паром, прежде чем научилась ориентироваться", – смеется она.
По словам женщины, ради новой жизни ей пришлось отказаться от некоторых привычных удобств, например автомобиля, пересев на электровелосипед. Но, считает она, преимущества жизни в Нидерландах полностью это компенсируют.
Сразу после переезда Чания начала изучать нидерландский язык и надеется вскоре свободно на нем говорить. "Изучение нового языка очень быстро учит скромности. Я с нетерпением жду момента, когда смогу легко поддерживать разговор на нидерландском и выражать свои мысли так же свободно, как на английском".
Только спустя год после переезда она наконец почувствовала себя по-настоящему дома. "Теперь я уже не паникую, когда приходится говорить по-нидерландски, спокойно пользуюсь общественным транспортом, у меня есть велосипед и круг друзей, на которых можно положиться. Для меня дом – это спокойствие и чувство общности. Жизнь не стала идеальной, но теперь я намного лучше справляюсь со всеми трудностями".
Больше всего из прежней жизни ей не хватает... техасской кухни.
"Здесь тоже можно вкусно поесть, если знать хорошие места, но в Техасе найти отличную еду намного проще. А еще иногда скучаю по местным традициям – например, по барам, где танцуют кантри. В Амстердаме больше любят рейвы, ничего похожего здесь нет".
Конечно, признается Чания, она также скучает по родным и друзьям. А вот чего ей совсем не не хватает, так это техасских пробок. "Могу с гордостью сказать, что в Нидерландах я ни разу не стояла в автомобильной пробке. Велосипедных заторов здесь практически не бывает".
По словам американки, образ жизни в Нидерландах оказался ей гораздо ближе, чем тот, к которому она привыкла в Техасе. "Не зря Нидерланды входят в число самых счастливых стран мира. Люди находят время для своих увлечений, прогулок, отдыха в парках и общения с друзьями. У меня есть абонементы в музеи и кинотеатры, поэтому скучать некогда. Здесь мне удалось гораздо легче выстроить хорошие отношения и с собой, и с окружающими".
Подводя итог, она говорит, что переезд изменил ее отношение к жизни.
"Я поняла, насколько прекрасны моменты, когда люди проходят что-то вместе. Раньше все свои трудности я переживала в одиночку".
Однако жизнь в городе, где большое значение придают взаимопомощи и чувству общности, научила ее не бояться просить о поддержке. "Жизнь здесь научила меня именно этому. Будь то друзья, которые помогали с переездом, просьба подсказать дорогу или простое приглашение поработать вместе в кафе – я поняла, что люди искренне готовы помогать друг другу, – рассказывает Уитакер. – Я осознала, что, никогда не прося помощи, я лишала других возможности поддержать меня по-настоящему".
По ее словам, такое изменение мышления стало для нее очень важным. "Я невероятно благодарна за дружбу, которую обрела здесь, а также за любовь и поддержку семьи и друзей, оставшихся дома. Больше всего этот опыт напомнил мне о том, насколько добрыми могут быть люди, если позволить им стать частью твоей жизни".
В завершение Чания признается, что переезд за границу оказался намного, намного сложнее, чем она могла себе представить. "За этот год я не стала другим человеком. Скорее, я стала той, кем всегда хотела быть. И это, пожалуй, самый ценный подарок, который я когда-либо сделала самой себе".