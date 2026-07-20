Женщина собрала вещи и переехала в другую страну, где никогда не была: "Все оказалось не так"

Только спустя год после переезда она наконец почувствовала себя по-настоящему дома. "Теперь я уже не паникую, когда приходится говорить по-нидерландски, спокойно пользуюсь общественным транспортом, у меня есть велосипед и круг друзей, на которых можно положиться. Для меня дом – это спокойствие и чувство общности. Жизнь не стала идеальной, но теперь я намного лучше справляюсь со всеми трудностями".