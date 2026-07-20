Концерт Tautumeitas и огненный ритуал: в Валмиермуйже прошел фестиваль этномузыки

Тема фестиваля — «Параллели» — проходила через всю программу, помогая увидеть связи между поколениями, культурами, традициями соседних народов и даже разными мирами. Особый интерес вызвали лекции, посвященные мистическим и загадочным темам. Рассказы о том, как отличить ведьм от колдуний и что представляет собой околосмертный опыт, настолько увлекли слушателей, что обсуждения продолжались еще долго после их окончания. Практические навыки можно было освоить вместе с эстонскими мастерами: посетители знакомились со старинными ремеслами — учились играть на кантеле, ковать серебряные украшения, ткать и исполнять эстонскую этническую музыку.