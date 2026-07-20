Концерт Tautumeitas и огненный ритуал: в Валмиермуйже прошел фестиваль этномузыки
В субботу, 18 июля, парк Валмиермуйжи уже в девятый раз наполнился ритмами этнической музыки, объединив традиции и культуры разных уголков мира. Помимо познавательных мастер-классов и развлечений для всей семьи, большой интерес зрителей вызвали цирковое шоу французского артиста, концерт группы Tautumeitas и ритуальный огненный перформанс.
Тема фестиваля — «Параллели» — проходила через всю программу, помогая увидеть связи между поколениями, культурами, традициями соседних народов и даже разными мирами. Особый интерес вызвали лекции, посвященные мистическим и загадочным темам. Рассказы о том, как отличить ведьм от колдуний и что представляет собой околосмертный опыт, настолько увлекли слушателей, что обсуждения продолжались еще долго после их окончания. Практические навыки можно было освоить вместе с эстонскими мастерами: посетители знакомились со старинными ремеслами — учились играть на кантеле, ковать серебряные украшения, ткать и исполнять эстонскую этническую музыку.
По словам гостей, главным достоинством фестиваля стала возможность отвлечься от повседневной суеты и почувствовать атмосферу, которая одинаково привлекает как давних поклонников этномузыки, так и тех, кто открывает ее для себя впервые. Посетительница Алисе советует каждому хотя бы раз приехать сюда, чтобы расширить кругозор, услышать что-то совершенно новое и просто насладиться летом. А Ингу больше всего впечатлила атмосфера фестиваля:
«Даже если кажется, что этническая музыка — это не для тебя, стоит просто приехать. Парк Валмиермуйжи, окружающая природа и музыка буквально завораживают, даря ощущение полного спокойствия и наслаждения».
Музыкальную программу украсили сразу несколько исполнителей, впервые выступивших в Латвии. Фестиваль открыл коллектив Ethno Estonia, объединяющий музыкантов из Эстонии, Чили, Португалии, Норвегии, США, Франции и других стран. Экзотическим звучанием публику удивила китайская группа Manhu, познакомившая зрителей с аутентичной музыкальной культурой народа сани из провинции Юньнань. Музыканты играли на редких традиционных инструментах, а наибольшее восхищение вызвала композиция, в которой выразительную мелодию они исполнили... на обычном листе растения.
Совершенно иное инструментальное звучание представил экспериментальный межжанровый проект Baltic Trio, объединивший акустическую гитару, электрическую скрипку, кокле и ударные. Медитативную северную атмосферу создал новый дуэт струнных инструментов, в котором встретились виртуозная латвийская исполнительница на кокле Лайма Янсоне и известная эстонская певица и мастер игры на кантеле Мари Калькун. На второй сцене выступили группы Tell Your Birds, Sun Horse и Grēcīgie Partizāni, собрав поклонников самых разных музыкальных направлений.
Одним из самых ожидаемых событий фестиваля традиционно стал ритуал зажжения огня, и этот год не стал исключением. Ночная природа создала незабываемую атмосферу: в небе сверкали молнии, начал накрапывать дождь, словно открывая занавес перед огненным перформансом «Это солнце, то солнце». Под звуки кокле художница Зане Зелмене одну за другой зажгла пять огненных солнечных скульптур, которые в течение нескольких дней создавала из тростника.
Ритуал символически приглашал каждого отпустить и сжечь все лишнее — тревоги, печали и то, что больше не приносит пользы, даря ощущение легкости и внутреннего покоя. После этой эмоциональной кульминации гости фестиваля с удовольствием продолжили вечер энергичными ночными танцами под выступление группы Sventava, исполнявшей народные песни, кантри и ирландские мелодии. А то, что не удалось оставить в огне ритуала, словно смыл теплый летний дождь, оставив лишь чувство радости и единения.