Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 20 июля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Если вы пока и не заслужили репутацию финансового гения, то лишь по чистой случайности. Сегодня вы сможете разрешить практически любую денежную проблему, и, что немаловажно, не нажить новых.
Телец
Сегодня рассудочная сторона вашего существа одержит полную победу над эмоциональной. Попытки осмыслить любое движение сердца никогда до добра не доводили, посему постарайтесь не переусердствовать.
Близнецы
Сегодня вам наверняка захочется перемен. Можете без опаски менять все, что заблагорассудится, но на одну область, а именно, на сферу личных привязанностей руку лучше не поднимать.
Рак
Сегодняшний день принесет вам массу сил и энергии, однако переизбыток оной может доставить немало неприятностей. Ища выход, она может завлечь вас не в ту сторону, в какую хотелось бы. Будьте благоразумны.
Лев
Расслабьтесь и получайте удовольствие. Сегодня гора придет к вам лично, тащиться к ней самому не придется.
Дева
Сегодняшний день будет тянуться медленно и печально. Дела особенно не пойдут, а отдохнуть можно, и очень даже неплохо.
Весы
Сегодня вам следует быть внимательным к мельчайшим проявлениям неполадок в сфере личных отношений. Их еще можно исправить, только не надо запускать, думая, что само пройдет.
Скорпион
Ваше плечико кому-то очень понадобится сегодня. На нем будут плакать. Оденьтесь соответствующе.
Стрелец
Будьте готовы провести этот день в нескончаемых разговорах. Некоторые будут бессмысленны, некоторые - важны, но все без исключения потребуют от вас выражения заинтересованности на лице.
Козерог
Сегодня у вас есть все шансы склонить на свою сторону даже самого несговорчивого из потенциальных союзников. Случай редкостный, рекомендуется воспользоваться, хотя бы просто так, про запас.
Водолей
Чем активнее вы пытаетесь форсировать события, тем труднее вам становится отстаивать уже завоеванные позиции. Может быть стоит постараться разобраться с текущими делами прежде, чем затевать что-то новое?
Рыбы
Никто не идеален, и вас это тоже касается. Сегодня вам придется признать свою неправоту, причем лучше поторопиться, пока вас не ткнули в нее носом.