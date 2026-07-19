3 знака зодиака, которые обретут надежду после долгого перерыва с 20 июля
20 июля 2026 года три знака зодиака испытают надежду, которой они не чувствовали уже очень долгое время. В понедельник Юпитер образует трин с Нептуном, и это потрясающий день для того, чтобы начать все сначала.
Рыбы
В последнее время вы никак не могли избавиться от чувства раздражения, и это уже по-настоящему начало действовать вам на нервы. Скорее всего, это было связано с чьим-то чужим мнением. В понедельник пришло время перестать придавать такое большое значение мыслям других людей, Рыбы.
Как ни странно, когда Юпитер образует трин с Нептуном, вы вспоминаете, кто вы есть на самом деле. Вы не из тех, кто целыми днями сидит и думает о том, что кто-то сказал мимоходом. Ни за что!
Вашему истинному "я" пора снова вернуться на поверхность. Возможно, вы забыли, но вы человек, который умеет масштабно мыслить и живет в предвкушении воплощения своих желаний. Оптимизм снова в вашем списке приоритетов. Наслаждайтесь!
Лев
Когда 20 июля Юпитер образует трин с Нептуном, вам вдруг станет намного проще снова поверить в себя, Лев. За последние несколько недель вы потеряли ориентиры и забыли, на что способны. Теперь пришло время вернуться в привычную колею.
Ваша самооценка нуждается в подзарядке, и астрологическая энергия понедельника готова ее обеспечить. Хотя вам нравится, когда окружающие думают, будто у вас всегда все под контролем, реальность такова, что иногда даже вы хандрите. Вы всего лишь человек, и, как и у всех остальных, у вас бывают моменты неуверенности и низкой самооценки.
К счастью, вы никогда не остаетесь на дне надолго. В вашем характере заложено умение легко уходить от трудностей. Вы ярко сияете, и ничто не способно затмить ваш свет на продолжительное время. Сейчас, когда Юпитер находится в вашем знаке, это утверждение верно вдвойне.
Стрелец
У вас в голове появилась новая идея, верно, Стрелец? Вы верите, что она изменит вашу жизнь, и самое главное — вы правы. Так что не отказывайтесь от этой мысли.
В статусе вечного оптимиста определенно есть свои плюсы, а когда эта черта характера совпадает с транзитом сегодняшнего дня, успех гарантирован. 20 июля Юпитер образует трин с Нептуном, и вы выбираетесь из трудностей, поднимаясь на самую вершину. Наконец-то ваша надежда вернулась в полную силу.
Вера в себя — это то, что запускает ваш внутренний двигатель. В понедельник вы оглядываетесь на все, через что прошли, и с легким сердцем решаете двигаться дальше. Да, прямо так. Проще некуда! Отлично!