3 знака зодиака, которые обретут надежду после долгого перерыва с 20 июля

Ваша самооценка нуждается в подзарядке, и астрологическая энергия понедельника готова ее обеспечить. Хотя вам нравится, когда окружающие думают, будто у вас всегда все под контролем, реальность такова, что иногда даже вы хандрите. Вы всего лишь человек, и, как и у всех остальных, у вас бывают моменты неуверенности и низкой самооценки.