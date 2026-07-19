Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 19 июля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Вы слишком крепко вцепились в то, чем обладаете. Никто не собирается у вас ничего отнимать, а занятые руки могут помешать вам получить нечто лучшее.
Телец
Сегодня вам будут казаться вполне реальными самые невероятные вещи. Построенные вами нынче песочные замки простоят довольно долго.
Близнецы
Постоянство - опасная иллюзия. Будьте готовы к переменам, они вполне могут произойти сегодня.
Рак
Сегодня на вашу долю может выпасть участь, сходная с судьбой хозяина на большом и шумном балу. Придется потратить немало сил, чтобы убедиться, что всем весело, и развеселить особо тоскливых.
Лев
Постарайтесь сегодня не делать ничего, исходя из благих намерений. Каждое из таких действий нынче может превратиться в чудовищную ошибку, разбираться с последствиями которой придется очень долго.
Дева
Сегодня вам в голову будут приходить самые странные идеи. Возможно, какую-то из них и стоит реализовать, что надолго обеспечит вам репутацию человека с легкой сумасшедшинкой, а значит - гениального.
Весы
Сегодня грань меж сценой и залом сотрется. Вы из простого зрителя вдруг станете актером, и все глаза будут прикованы именно к вашим действиям. Эту роль надо сыграть наилучшим образом.
Скорпион
Сегодняшний день просто идеален для всякого рода поездок. Вам довольно трудно будет усидеть на месте, и если никаких иных перемещений не ожидается, вы с большой степенью вероятности проведете этот день в беготне по этажам, коридорам, или, на худой конец, просто меряя шагами комнату.
Стрелец
Сегодня можете не опасаться занудливых и раздражающих вас людей. Если им и удастся привлечь к своей унылой особе ваше внимание, то настроения они вам испортить не сумеют.
Козерог
Сегодняшний день будет полон делами, в каждом из которых вы будете чувствовать необходимость проявить себя наилучшим образом. Вы будете смотреться еще выигрышнее, если решитесь использовать новые (но не запрещенные!) приемы.
Водолей
В своей бешеной погоне за успехом постарайтесь не забывать о тех, кого любите вы и кто любит вас. Уделите им сегодня хоть немного времени, они же могут зачахнуть без внимания.
Рыбы
Нельзя сказать, что все ваши сегодняшние дела обречены на успех, но у вас есть все необходимое для его достижения. Остерегайтесь одушевленных препятствий.