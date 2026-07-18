Три знака зодиака, которые пройдут важное испытание Вселенной

В период прямого движения Лилит мы говорим о границах. Действовать должны именно вы, ведь никто, кроме вас, ваши границы не защитит. То, что кажется испытанием, на самом деле является способом Вселенной подсказать вам: нужно установить более прочные барьеры между собой и окружающим миром. Быть дружелюбным — это одно, а позволять людям вытирать об себя ноги — совсем другое. С этого воскресенья вы больше не позволите этому происходить.