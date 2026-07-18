Три знака зодиака, которые пройдут важное испытание Вселенной
Эти астрологические знаки окажутся лицом к лицу со своим собственным отражением и смогут четко увидеть, что именно нужно изменить, улучшить и от чего необходимо избавиться. Это день исцеления, но путь к нему лежит через трудности.
Рак
Прямое движение Лилит проверяет вас на прочность, Рак, но во всем этом есть глубокий смысл. Эта энергия хочет, чтобы вы установили более жесткие границы и действительно их защищали. Если этот день покажется вам бесконечным испытанием, то, скорее всего, дело в том, что вы не сказали нет тому, кто вас раздражает.
Похоже, что в это воскресенье ваше испытание примет облик конкретного человека. Чтобы пройти его, вы должны заступиться за себя. Не скромничайте во время этого транзита. Это тест на то, сможете ли вы постоять за себя. Вы справитесь!
Дева
Снова испытание, да? Да, Дева, очередная проверка. Вы уже бывали в подобных ситуациях и выходили из них с улыбкой, так что этот день не принесет ничего более страшного.
В период прямого движения Лилит мы говорим о границах. Действовать должны именно вы, ведь никто, кроме вас, ваши границы не защитит. То, что кажется испытанием, на самом деле является способом Вселенной подсказать вам: нужно установить более прочные барьеры между собой и окружающим миром. Быть дружелюбным — это одно, а позволять людям вытирать об себя ноги — совсем другое. С этого воскресенья вы больше не позволите этому происходить.
Скорпион
Знайте, что бы ни случилось в этот день, вы со всем справитесь, Скорпион. Возможно, вы не до конца понимаете, что происходит, но это ощущается как некое мифическое испытание. Однако не переживайте — вы пройдете его с блеском.
Это может казаться несправедливым, но такова жизнь. Если в это воскресенье что-то покажется вам неправильным, вы абсолютно точно должны высказаться. Прямая Лилит учит вас защищать собственные интересы. Если вы хотите избавиться от ощущения, что вас испытывают, вам нужно открыто сказать то, что у вас на уме. Это испытание растворится, как только вы озвучите то, что вас беспокоит.