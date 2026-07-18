Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 18 июля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Ваши чувства, возможно, будут пребывать в несколько растрепанном состоянии. Однако, как ни странно, день будет чрезвычайно продуктивен.
Телец
Сегодня эгоистические настроения пользы вам не принесут. Для себя вы вряд ли сможете что-то сделать, однако, помогая кому-то другому автоматически заручитесь его поддержкой в будущем, что, согласитесь, нелишне.
Близнецы
Вам сегодня будет предоставлено слишком много возможностей. Смутитесь ли вы, обрадуетесь ли - в любом случае вам захочется оттянуть момент принятия окончательного решения. Однако следует поторопиться, кое-что вы можете упустить.
Рак
Сегодня вам будет очень трудно поверить всему тому, что вам будут говорить. Воспользуйтесь этой способностью и проигнорируйте плохие новости.
Лев
Внимательно следите сегодня за глазами своих собеседников. Во-первых, они могут оказаться значительно откровеннее, нежели их хозяин, а во-вторых, попадаются, знаете ли, такие интересные экземпляры...
Дева
Соберите все свои эмоции, и бросьте их на борьбу с текущим делом. Больше они все равно ни на что не годятся.
Весы
Окружающие сегодня будут слишком много болтать и слишком мало работать. Вам придется трудиться за десятерых.
Скорпион
Вот-вот должно произойти какое-то крупное событие, и сегодняшний день вам придется провести в ожидании. Возьмите книжку, чтобы не скучать.
Стрелец
Если вы желаете быть в центре внимания, придется приложить к этому немало усилий. Сегодня вас упорно не будут замечать, а мнением вашим не будут считаться. Лучше пока и не высовываться.
Козерог
Сегодня что-то напомнит вам о прошлом и о том, каким были вы несколько лет назад. Это напоминание подскажет вам довольно неожиданное решение для проблемы, которая вас занимает.
Водолей
Избавьтесь от того хлама, который навевает вам неприятные воспоминания. Вы, возможно, даже получите некоторую прибыль, если не поленитесь донести его до старьевщика.
Рыбы
Сегодня благодатный день для разного рода экспериментов. Особенно удачными должны оказаться новшества в той области, о которой не принято говорить в приличном обществе.