Три знака зодиака, которые наконец снова почувствуют себя счастливыми
Представители этих знаков слишком долго пребывали в состоянии печали и настолько к нему привыкли, что оно им попросту наскучило. Грусть начинает казаться ненужным потаканием себе. Теперь они оставляют её в прошлом и вступают в новый, более счастливый этап жизни.
Рак
У вас, Рак, действительно были непростые времена. Вы слишком долго испытывали грусть и меланхолию. Возможно, благодаря этому у вас родилось прекрасное стихотворение или вдохновляющее произведение искусства, но теперь вам уже не хочется оставаться в этом унылом состоянии.
Именно так ретроградный Плутон проявляется в вашей жизни. Он словно приоткрывает вашу защитную оболочку и впускает внутрь свет. Как только вы позволяете этому свету проникнуть в вашу печаль, вы понимаете, что больше совсем не хотите оставаться в этом состоянии.
Может показаться, что избавиться от грусти легче сказать, чем сделать, но правда в том, что вам не предназначена жизнь, наполненная печалью. В эту субботу для вас начинается гораздо более счастливый этап. Наслаждайтесь им!
Скорпион
Плутон — планета трансформации, и во время его ретроградного движения вы переживаете нечто похожее на второе рождение. Эта энергия словно пробуждает вас от мрачного состояния, и внезапно вы понимаете, что больше просто не хотите тратить время на грусть.
Это не просто хорошая новость — это тот самый импульс, который сразу побуждает вас действовать. Энергия Плутона не только меняет, но и поддерживает. Вы оставляете печаль позади, чтобы стать частью чего-то гораздо более интересного, вдохновляющего и радостного.
Когда вы снова почувствуете под ногами твёрдую почву, Скорпион, вас наполнит мощный прилив внутренней силы. Вы возвращаетесь к себе прежним — сильным, уверенным и энергичным. И это ощущается как настоящая мощь.
Рыбы
Вы слишком долго привыкали к тому, что чувствуете себя хуже, чем могли бы, Рыбы, и это стало серьёзной проблемой. Вы скучаете по тем временам, когда радость была естественной частью жизни, и уже устали постоянно жить с ощущением грусти. И кто может вас за это осуждать?
В эту субботу вы загадаете желание, и ретроградный Плутон словно поможет ему исполниться. Здесь начинает работать закон притяжения: Вселенная откликается на вашу надежду и начинает возвращать вам то счастье, которого так не хватало.
Пришло время навсегда выйти из тюрьмы, которой стала печаль. Долгое время это казалось невозможным, но вскоре вы поймёте, что ключ к освобождению всё это время был у вас. Плутон помогает вам уверенно двигаться вперёд, и это ощущается как настоящая свобода.