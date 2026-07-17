Белый пикник 2026
16 июля в Риге в 12-й раз состоялся White Sense Picnic, который многие по-прежнему знают как Белый пикник. Место проведения ...
ФОТО: у подножия рижского колеса обозрения прошел 12-й Белый пикник
16 июля в Риге в 12-й раз состоялся White Sense Picnic, который многие по-прежнему знают как Белый пикник. Место проведения мероприятия по традиции держали в секрете до последнего момента. В этом году им впервые стал парк Узварас, а одним из элементов вечерней атмосферы оказалось колесо обозрения.
На протяжении 12 лет организаторы White Sense Picnic каждый раз выбирают новую площадку в Риге и сообщают о ней гостям лишь за несколько часов до начала мероприятия. На один вечер выбранное место превращается в пространство для отдыха, музыки и общения.
"Каждый год мы ищем место, которое позволяет взглянуть на Ригу по-другому. В этом году парк Узварас и колесо обозрения создали именно то настроение, которое мы хотели подарить гостям. Знакомая городская среда на один вечер превратилась в праздничное пространство, где соединились элегантность, лето и радость общения", - рассказала автор идеи и продюсер White Sense Picnic Гунта Скалберга.
За годы проведения White Sense Picnic стал одним из узнаваемых летних мероприятий в Латвии. Его программа объединяет гастрономию, музыку, развлечения и традиционную белую эстетику.
Во время мероприятия также состоялась первая в Латвии презентация полностью электрического автомобиля Lexus ES 500e. Гостям предлагали летние коктейли, шампанское, коньячные коктейли и свежие устрицы. Желающие могли принять участие в церемонии сабража - открытии бутылки шампанского саблей.