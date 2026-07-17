Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 17 июля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Вы слишком серьезно ко всему подходите. Оно может и неплохо, с точки зрения эффективности ваших трудов, однако нервные клетки, хоть и восстанавливаются (если последние заявления ученых по этому поводу обоснованны), но все же очень медленно.
Телец
Не жалейте денег сегодня. Побалуйте себя небольшим, но приятным подарком, деликатесным ужином. С финансовой точки зрения намечаются перемены к лучшему.
Близнецы
Не будьте слишком строги к своей особе. Это довольно милое существо. Сегодня оно понравится не только вам, но большинству окружающих.
Рак
Сегодня вам придется прятать истинные чувства за старательно нарисованной улыбкой. Все, что думаете о том или ином человеке сможете сказать вслух несколько позже.
Лев
Сегодня к вам могут неожиданно вернуться старые и, казалось бы, уже давно забытые чувства. Хорошо это или плохо - не нам судить. А хорошая встряска вам как раз была просто необходима.
Дева
Сегодня вам придется столкнуться с массой мелких, но малоприятных препятствий. Постарайтесь удержаться от соблазна сорвать свое раздражение на ком-то близком, гораздо полезнее будет воспользоваться его моральной поддержкой.
Весы
Результаты ваших героических усилий сегодня будут видны как никогда. Кроме того, у вас остается шанс углубить их и упрочить, если, конечно, дело того стоит.
Скорпион
Сегодня вам, возможно, придется поступиться одним из собственных принципов. Не то, чтобы это было так уж страшно, но некоторое моральное неудобство доставить может.
Стрелец
Сегодня от вас потребуют уступок, причем сделают это в такой форме, будто вы задолжали, причем немало. И уступить придется, не драться же с этим человеком...
Козерог
Сегодня наиболее соблазнительным способом решить проблему может оказаться наиболее мелодраматичный с виду. Не используйте его, вам слишком долго будут это действие поминать.
Водолей
Сегодня вам не стоит доверять секреты, вы вряд ли сможете их сохранить, как бы вы не старались. Будьте предельно искренни.
Рыбы
Сегодня вы не станете огорчаться по поводу плохих новостей. Вы встанете и постараетесь сделать все, чтобы появились хорошие. И вам это удастся.