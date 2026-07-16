Пятница везения: жизнь четырех знаков зодиака изменится к лучшему
Пока ретроградный Меркурий постепенно готовится к развороту, Юпитер во Льве берет инициативу в свои руки. Уже в эту пятницу, 17 июля, четыре представителя зодиакального круга почувствуют, что такое настоящая благосклонность звезд. Кому выходные принесут уверенность, карьерный рост или долгожданную гармонию?
Ни одна планета не приносит подарки судьбы лучше, чем Юпитер. В астрологии он известен тем, что дарует везение, и считается одной из самых счастливых планет. Юпитер во Льве дарит вам настрой на рост и развитие. Путь к привлечению удачи в пятницу начинается с озвучивания своих желаний и освоения того, чего вы пока не знаете. Благодаря взаимодействию Юпитера с Нептуном и Овном, четыре знака зодиака начнут мечтать по-крупному и сделают свой первый шаг вперед, пишет YourTango.
Лев
Юпитер в вашем знаке помогает вам по-настоящему почувствовать, что значит быть собой. Вы привлекаете изобилие в виде чувства собственного достоинства. Невероятно, но чем больше вы делаете то, что правильно именно для вас, тем сильнее вы притягиваете ту самую удачу, которой действительно хотите.
Вам не нужно держаться за вещи, которые идут вразрез с вашими целями и мечтами, Лев. Это лишь лишило бы вас везения. Но в пятницу, чем больше вы занимаетесь тем, что соответствует вашим интересам, тем шире открываются перед вами нужные двери. Вы чувствуете уверенность в своих силах, потому что они созвучны вашему призванию.
Водолей
Теперь, когда Юпитер перешел в ваш дом партнерства, вы чувствуете, что события в вашей жизни начинают развиваться наилучшим образом. Вы встречаете людей, которые идеально подходят вам по энергетике. Когда вы разговариваете, они действительно понимают, что вы пытаетесь сказать. Они привносят в вашу жизнь то, что сейчас кажется невероятным везением. Вам даже трудно в это поверить.
Вы пока не знаете, что именно изменится, но всем телом чувствуете, что ваша жизнь вот-вот наполнится невероятным изобилием. Возможно, в любви, а возможно — просто в более глубоком понимании себя. В любом случае, вы на волне успеха!
Телец
В глубине души вы хотите, чтобы вам везло в делах семейных. Правда в том, что вы не всегда это чувствуете, но теперь, когда Юпитер находится во Льве, у вас появился шанс все исправить. В пятницу вы начнете обращать внимание на то, чего на самом деле хотят от вас другие близкие люди.
Вы знаете, что счастье — это внутренняя работа, но немного внешней поддержки не помешает. Спросите членов семьи, что они чувствуют и какими бы хотели видеть события в следующем году. Посмотрите, в каких сферах не хватает гармонии, и принимайтесь за дело. Когда вы на чем-то концентрируетесь, это обязательно происходит. Удача и изобилие создаются вашими собственными руками, Телец, в этом нет сомнений.
Скорпион
Скорпион, по своей природе вы традиционалист. Когда Юпитер находится во Льве, он привлекает внимание к вашей профессиональной сфере. Вы очень хотите добиться успеха на работе или в бизнесе, который построили сами. 17 июля вы заглянете в глубину своей души, чтобы точно определить эту сферу жизни, и четко сформулируете ее для себя.
Сейчас вы действуете крайне осознанно. Изобилие приходит потому, что вы сами его создаете. Вы не из тех, кто тратит время на пустые игры, когда решение уже принято. В пятницу вы поймете, к чему именно стремитесь, и сделаете решительный шаг навстречу цели.