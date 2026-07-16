Пятница везения: жизнь четырех знаков зодиака изменится к лучшему

Ни одна планета не приносит подарки судьбы лучше, чем Юпитер. В астрологии он известен тем, что дарует везение, и считается одной из самых счастливых планет. Юпитер во Льве дарит вам настрой на рост и развитие. Путь к привлечению удачи в пятницу начинается с озвучивания своих желаний и освоения того, чего вы пока не знаете. Благодаря взаимодействию Юпитера с Нептуном и Овном, четыре знака зодиака начнут мечтать по-крупному и сделают свой первый шаг вперед, пишет YourTango.