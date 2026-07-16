Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 16 июля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Взаимоотношения с близкими нынче теплы, но могут стать горячими и начать взрываться. Таким качеством как объективность вы сегодня похвастаться не можете. Не позволяйте излишней подозрительности испортить вам жизнь.
Телец
Этот день хорошо бы посвятить приятным домашним хлопотам: украшению жилища, перестановке мебели... Смотря что подскажет вам фантазия.
Близнецы
Сегодня вам будет трудно установить с людьми конструктивные отношения. Поэтому, если желаете сделать что-нибудь толковое, лучше отказаться от общества.
Рак
Сегодня вам стоит прислушаться к советам окружающих. Среди них может оказаться довольно неожиданная идея.
Лев
Остановитесь, прежде чем пересекать некую черту сегодня. Вы, возможно, слишком вольно распоряжаетесь тем, что имеете, как бы не пришлось об этом пожалеть.
Дева
Ваша честность обезоруживает. Более того, она смущает людей и ставит их в неловкое положение. Подумайте, действительно ли вы хотите достичь именно этого эффекта.
Весы
Сегодня вы забудете обо всех своих проблемах - вам предстоит занятие настолько интересное, что о них просто некогда будет вспоминать.
Скорпион
Ваше мнение сегодня не будет последней инстанцией. Если вы желаете, чтобы прислушались именно к нему, повремените с его обнародованием.
Стрелец
Сегодня вы вновь обретете несколько ослабшую в последнее время уверенность в себе. Ситуация начнет меняться, причем , как ни странно, в лучшую сторону.
Козерог
Сегодня кто-то может попытаться вас обмануть. Присматривайтесь к происходящему повнимательней, вряд ли стоит позволять этому случиться.
Водолей
Сегодняшний день потребует от вас готовности сохранять невозмутимое выражение лица, какие бы эмоции вы не испытывали. При любых условиях лучше идти на компромисс.
Рыбы
Сегодня вам, возможно придется столкнуться с проблемой выбора меж двумя диаметрально противоположными началами. Компромиссное решение типа "ни вашим, ни нашим", в данном случае может оказаться наилучшим решением.