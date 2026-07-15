Черная полоса заканчивается: три знака зодиака, которым повезет

Вам хочется более спокойной и лёгкой жизни, и только 16 июля вы по-настоящему понимаете, что многое зависит именно от вас. Вам не нужно просто наблюдать за тем, как жизнь распоряжается вашей судьбой. Настало время взять всё в свои руки и раз и навсегда положить конец своим трудностям.