Черная полоса заканчивается: три знака зодиака, которым повезет
16 июля 2026 года для трех знаков зодиака наконец заканчивается непростой период. Одно можно сказать наверняка: ничто не длится вечно, в том числе и трудности, через которые мы сейчас проходим.
Настало время перемен, и в этот четверг Плутон — планета трансформации — поможет сделать шаг вперёд. Казалось, что этот сложный этап никогда не закончится, но мы проявили терпение и выдержали его. Теперь, во время ретроградного Плутона, он наконец остаётся позади. Именно сейчас для этих знаков начинается долгожданный позитивный поворот, пишет YourTango
Лев
Лев, трудности, с которыми вы сталкивались, скоро останутся лишь воспоминанием. Вы цените весь жизненный опыт, но будет только лучше, если последнее серьёзное испытание наконец останется позади.
В четверг на вас особенно влияет энергия ретроградного Плутона. Этот астрологический период помогает увидеть ситуацию в целом и понять, какие шаги необходимо предпринять, чтобы жизнь стала спокойнее и гармоничнее. Плутон символизирует перемены — именно то, что вам сейчас необходимо.
Невозможно бесконечно преодолевать трудности, не испытывая внутреннего напряжения. Вы ещё далеки от предела, но и доводить себя до него не собираетесь. Поэтому вы вовремя меняете то, что требует изменений, и в итоге добиваетесь успеха.
Скорпион
Скорпион, ретроградный Плутон приносит вам долгожданное облегчение. Он даёт уверенность, что решение, которое вы собираетесь принять, действительно правильное. Последнее время было непростым, и вы уже устали постоянно бороться с обстоятельствами.
Вам хочется более спокойной и лёгкой жизни, и только 16 июля вы по-настоящему понимаете, что многое зависит именно от вас. Вам не нужно просто наблюдать за тем, как жизнь распоряжается вашей судьбой. Настало время взять всё в свои руки и раз и навсегда положить конец своим трудностям.
Ретроградный Плутон показывает, что перемены могут быть к лучшему и что не стоит их бояться. В этот четверг вы завершаете сложный этап своей жизни, и это приносит вам огромную радость. Впереди больше не нужно ждать новых испытаний — пришло время праздновать.
Водолей
Водолей, благодаря влиянию ретроградного Плутона в этот четверг в вашей жизни происходит нечто действительно важное. Вы внезапно осознаёте, что пришло время меняться и двигаться вперёд. Наступил момент для личностного роста.
Обычно вы не любите перемены. Вам комфортно, когда всё остаётся привычным: если ничего не сломано, зачем что-то менять? Но теперь вы понимаете, что дело вовсе не в комфорте. На самом деле вы просто застряли на одном месте.
Осознать это может быть непросто. Однако правда заключается в том, что именно застой стал причиной многих ваших нынешних трудностей. К счастью, теперь вы это увидели и готовы изменить ситуацию к лучшему.
Трудные времена заканчиваются. Наступает время роста, развития и новых возможностей. И вы с этим справитесь.