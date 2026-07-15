Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 15 июля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вы, возможно, будете не совсем адекватно воспринимать реальную действительность. Не пытайтесь добиться каких-то радикальных изменений, назавтра вы, возможно, передумаете, а восстановить все в первоначальном виде будет трудно.
Телец
Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Но сколько ж можно его пить. Так и алкоголиком недолго заделаться.
Близнецы
Сегодня вы будете окружены доброжелателями. Это суровое испытание, но если вам удастся его выдержать и от них не сбежать, вы будете щедро вознаграждены за мужество.
Рак
Сегодня вы имеете шанс приобрести нечто очень долговечное, возможно, на всю жизнь. Примите меры, чтобы это не оказалось хроническим насморком, например.
Лев
На мучающий вас вопрос никто кроме вас не ответит. Причем чем дольше вы будете поиски ответа откладывать, тем больше времени они займут. Почему бы не начать их сейчас?
Дева
Сегодня вы будете одержимы желанием сделать что-то на свой страх и риск, хотя здравый смысл будет бубнить, что этого делать не стоит. Подобные желания сдерживать опасно, только не выходите за рамки закона.
Весы
Сегодня вас могут несколько утомить ваши собственные мысли. Они будут просто-таки оглушительны. Лучший способ от них отвлечься, если, конечно, вы этого желаете, - это заняться проблемами друга, родственника, знакомого ...
Скорпион
Оставьте речи тем, чей голос сильнее вашего. Пусть надрывают связки. Кто хочет вас услышать, тот разберет и шепот.
Стрелец
Вы склонны усложнять ситуацию, и удается вам это с блеском. А вот нужно ли вам это?
Козерог
Пришло время почивать на лаврах. Вы достаточно поработали, чтобы не иметь необходимости надрывать пупок и сегодня. Если вы не можете расслабиться в достаточной мере, просто сбавьте темп.
Водолей
Сегодня можете быть сколь угодно эксцентричны, но извольте при этом удерживаться в рамках приличий. Будьте особо вежливы с соседями, они могут доставить вам массу неприятностей, если найдут для этого повод.
Рыбы
Сегодня вы будете иметь больше, чем будете хотеть. Возможно, стоит поделиться с ближним, зачем пропадать добру-то?