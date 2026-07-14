4 знака зодиака узнают важную правду, которая слишком долго скрывалась
Ретроградный Нептун начался 7 июля и продлится до 12 декабря 2026 года. Эта энергия пробуждает четыре знака зодиака и раскрывает важную правду, которая скрывалась слишком долго.
Эту правду может быть нелегко услышать, но она пойдет вам на пользу. Если вы примете то, что узнаете, этот транзит поможет значительно улучшить вашу жизнь, пишет YourTango.
Овен
В вашем случае, Овен, похоже, вы лгали сами себе. С этого момента и до 12 декабря, когда закончится ретроградный Нептун, вам нужно быть более честными. Вы можете быть шокированы тем, что узнаете благодаря искренней саморефлексии.
Вы вот-вот откроете в себе весь скрытый потенциал и буквально заявите о нем вселенной. Это придаст вам уверенности в вашем жизненном пути, особенно через девять лет, когда Юпитер перейдет в ваш знак. А пока примите свою креативность и аутентичность.
Козерог
К лучшему или к худшему, но в период до 12 декабря 2026 года вы узнаете важную правду. Ретроградный Нептун показывает, что вы упустили возможность, Козерог. Это нужно не для того, чтобы заставить вас сожалеть или разочаровываться, а для того, чтобы подтолкнуть вас к активным действиям. Вы ведь не хотите упустить что-то еще.
Эта энергия затронет вашу домашнюю жизнь – возможно, вам захочется заняться перестановкой или начать планировать переезд. Более того, буквально из ниоткуда появится финансовая возможность, которая вам поможет. Однако будьте осторожны с тем, кому доверяете. Вы также можете увидеть, где члены семьи лгали вам и где вам нужно поставить их на место.
Рак
Раскроется то, кто из коллег на работе лгал вам, а также то, в каких моментах вы сами удерживали себя от карьерных возможностей. Поскольку Нептун образует тригон к Юпитеру в вашем втором доме личных доходов, у вас появятся финансовые идеи, которые изменят правила игры, но столкновение с реальностью может оказаться непростым.
Пришло время идти за тем, чего вы хотите, Рак. С этого момента и до декабря возможен карьерный рост, но вам нужно проявить себя и сделать несколько решительных шагов. Попросите о повышении или отправьте резюме на работу вашей мечты, даже если вам страшно. Нептун сейчас на вашей стороне, и в ближайшие пять месяцев вы можете ожидать притока денег.
Весы
Ваше видение будущего меняется, Весы. Важная правда, которую вы откроете во время ретроградного Нептуна, изменит траекторию вашей карьеры и долгосрочных целей. Ваш круг общения также получит позитивный импульс, но, возможно, вам придется оставить некоторых фальшивых друзей позади.
Вы скоро увидите, насколько потрясающим может быть ваше окружение. Вы также увидите, кто вел себя лицемерно и кого вам нужно исключить из своей жизни... потому что они не являются вашей настоящей поддержкой. Если кто-то тянул вас вниз, будь то друг или даже партнер, вам нужно вычеркнуть его из своей жизни. Это будет непросто, но поверьте, что без них вы будете процветать.