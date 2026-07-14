"Летняя резиденция LNSO" в Резекне приглашает насладиться выдающимися музыкальными событиями

"Мы очень рады уже в пятый раз проводить фестиваль LNSO vasarnīca в сотрудничестве с Латгальским посольством GORS в Резекне! За эти годы мы убедились, что в Латгалии живут заинтересованные и отзывчивые слушатели, которые ценят предлагаемые нами концерты. Зная, что нас очень ждут, расстояние в 250 км преодолевается совсем легко! И в условиях, когда Латгальский регион особенно остро переживает вызовы геополитической ситуации, мы хотим проявить солидарность с местными жителями и приглашаем слушателей со всей Латвии присоединиться к нам!" – комментирует сотрудничество с GORS директор LNSO Индра Лукина.