"Летняя резиденция LNSO" в Резекне приглашает насладиться выдающимися музыкальными событиями
Продолжая реализовывать миссию "доступность классической музыки по всей Латвии", Латвийский национальный симфонический оркестр (LNSO) 29 и 30 августа уже в пятый раз в сотрудничестве с Латгальским посольством GORS приглашает на фестиваль LNSO vasarnīca ("Летняя резиденция LNSO").
В течение двух дней у слушателей будет возможность познакомиться с разнообразной программой – концертным представлением для детей, шедеврами симфонической музыки, привлекательной программой камерной музыки с премьерой нового произведения и концертом, посвященным творчеству Раймонда Паулса.
Фестиваль в субботу, 29 августа, в 15:00 откроет концертное представление для детей "Первый концерт в мире". Оно пригласит детей в возрасте от четырех до семи лет отправиться в музыкальное путешествие в каменный век, где история о камнях, совместном времяпрепровождении и музицировании позволит познакомиться с древними временами и пережить одно из величайших открытий в истории человечества. Актер Матисс Озолс и музыканты Алисе Гаваре, Индулис Цинтиньш, Артурс Берзиньш и Элина Эндзеле под музыку композитора Эрнеста Мединьша создадут увлекательное приключение, которое покажет, какая это большая радость – музицировать вместе.
Вечером того же дня в 18:00 LNSO под руководством дирижера Андриса Поги исполнит на сцене Большого зала два ярких опуса симфонической музыки. В роли солиста в Латвию вернется один из самых блестящих эстонских скрипачей нового поколения Ханс Кристиан Аавик, который интерпретирует Скрипичный концерт Сэмюэла Барбера. В свою очередь, во второй части концерта прозвучит монументальная Седьмая симфония Густава Малера – произведение, которое в латвийской концертной жизни звучит крайне редко и в последний раз исполнялось в нашей стране лишь в 1999 году.
"Мы очень рады уже в пятый раз проводить фестиваль LNSO vasarnīca в сотрудничестве с Латгальским посольством GORS в Резекне! За эти годы мы убедились, что в Латгалии живут заинтересованные и отзывчивые слушатели, которые ценят предлагаемые нами концерты. Зная, что нас очень ждут, расстояние в 250 км преодолевается совсем легко! И в условиях, когда Латгальский регион особенно остро переживает вызовы геополитической ситуации, мы хотим проявить солидарность с местными жителями и приглашаем слушателей со всей Латвии присоединиться к нам!" – комментирует сотрудничество с GORS директор LNSO Индра Лукина.
Во второй день фестиваля, 30 августа, в 14:00 слушатели приглашаются на концерт камерной музыки "Барокко и танго", где на сцене встретятся клавесинистка Иева Салиете, аккордеонист и бандонеонист Артурс Новикс, флейтистка Майя Зандберга, скрипач Сандис Штейнбергс, фаготист Янис Семёновс и контрабасист Оскарс Бокановс. В программе наряду с музыкой Георга Филиппа Телемана и Астора Пьяццоллы прозвучит новое произведение латвийского композитора Эдгарса Цирулиса, создавая особую встречу барочной элегантности, танго и современной латвийской музыки.
Фестиваль 30 августа в 17:00 в Латгальском посольстве GORS завершит концерт "Звучит Раймонд Паулс", на котором LNSO, Государственный академический хор Latvija и Биг-бэнд Латвийского радио под руководством дирижера Мариса Сирмайса исполнят самые популярные мелодии маэстро Раймонда Паулса в специальных аранжировках. В концерте примут участие солисты Айя Витолиня и Даумантс Калниньш, а также пианист Матисс Жилинскис.
Фестиваль LNSO vasarnīca стал неотъемлемым событием летней концертной жизни в Латгалии, ежегодно собирая слушателей разных поколений. Программа этого года предложит возможность как самым маленьким пережить свой первый концерт, так и ценителям классической музыки насладиться выдающимся исполнением симфонической и камерной музыки, а также услышать музыку латвийской легенды Раймонда Паулса на концерте, посвященном его творчеству.
Фестиваль LNSO vasarnīca организует LNSO в сотрудничестве с Латгальским посольством GORS. Финансовую поддержку фестивалю оказывает Государственный фонд культурного капитала.
Билеты можно приобрести в кассах Biļešu paradīze и в интернете, а также в билетной системе Латгальского посольства GORS. Заботясь о слушателях, которые хотят во время фестиваля подольше остаться в Резекне и посетить несколько концертов, также доступны выгодные абонементы на концерты.