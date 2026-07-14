Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 14 июля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Ваш день сегодня должен быть окрашен в позитивные тона. Может разыграться воображение, так что, если вы - человек творческий, позаботьтесь, чтобы было на чем запечатлеть внезапно осенившую вас идею.
Телец
Побудьте сегодня нежным и любящим - и близкие порадуются, и самому приятно. Остерегайтесь бесед на спорные темы - они могут перерасти в настоящие баталии, возможно даже не без рукоприкладства.
Близнецы
Сегодня ваши возможности будут весьма велики, но вы их не увидите и, соответственно, не сможете воспользоваться ими до тех пор, пока не сумеете освободиться от влияния ближайшего окружения. Лучшее средство в подобных случаях - расстояние.
Рак
Сегодняшний день следует посвятить исправлению ошибок, наделанных ранее. Благо таковые всегда найдутся. Нынче их удастся завуалировать без особых проблем.
Лев
Не стоит сегодня забывать, что вы не зверь из зоопарка и что никакая клетка не мешает вам покинуть то место, которое вам до смерти осточертело.
Дева
Сегодня в вас может взыграть поборник справедливости. Ваша жаждущая правды натура будет несколько бестактна при общении с окружающими, так что кто-то может и обидеться.
Весы
День для вас начнется с созерцательной, а закончится активной деятельностью. Если вы не желаете напрягать мускулатуру, лучше не присутствовать при чьих-то трудах в качестве зрителя - кооптируют.
Скорпион
Не будьте букой. Приветливая улыбка далеко не всегда придает лицу идиотское выражение. Хотя, это конечно от лица зависит...
Стрелец
Сплетни - это же такая прелесть. Надо быть уж совсем бессовестным лицемером, чтобы заявлять, что вас, дескать, они вовсе не интересуют. Сегодня у вас есть шанс насплетничаться вволю, на несколько лет вперед.
Козерог
Сегодня у вас появится реальный шанс изменить все к лучшему. В ваших интересах поспешить, пока этого не сделал кто-нибудь другой. Вдруг его понимание лучшего вам не понравится?
Водолей
Сегодня наибольшее удовольствие будет доставлять потребление внутрь пищи, спиртных напитков и т.д. Побалуйте самое себя - вы это заслужили.
Рыбы
Некоторые представители рода человеческого абсолютно не понимают шуток. Не исключено, что сегодня подобные особи будут попадаться вам довольно часто, посему, во избежание каких бы то ни было последствий, от острословия придется отказаться.