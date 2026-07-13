Для кого из знаков зодиака вторник может стать днем судьбоносной встречи
Переход Луны в знак Льва принесет мощный заряд позитивной энергии. Рассказываем, какие три знака зодиака смогут ослабить защиту, довериться Вселенной и впустить в свою жизнь искренние чувства уже в этот вторник.
14 июля 2026 года три знака зодиака притянут огромное количество счастья и любви. Нет лучшего транзита для привлечения позитивной энергии, чем переход Луны в знак Льва, пишет YourTango.
Поиск любви может даже не входить в список наших планов. Тем не менее во вторник эти астрологические знаки обязательно найдут ее. Это произойдет потому, что мы ослабим свою защиту. Мы подадим Вселенной сигнал о том, что больше не обороняемся. Мы не беспокоимся и не испытываем стресса. Вместо этого мы открыты для любви, и поэтому она находит нас.
Рак
Когда мы говорим об ослаблении защиты, это в первую очередь относится к вам. Вас ранили в прошлом, и со временем у вас выработался определенный тип избегающей привязанности. Вы так боитесь снова пострадать, что вообще перестали подпускать к себе людей.
Однако во вторник происходит нечто загадочное. Когда Луна выходит из вашего знака и переходит во Льва, ваша защита внезапно кажется уже не столь необходимой. Кто знает? Возможно, вам пора снова начать чувствовать.
Эта энергия действует как магнит для любви, которая входит в вашу жизнь, и на этот раз вы не сопротивляетесь. Вы хотите испытать любовь и счастье, и вы этого заслуживаете. Так что доверьтесь этому процессу. Все так и должно быть.
Телец
Во время прохождения Луны по знаку Льва 14 июля происходит нечто удивительное, и все это связано с доверием. Это то, чем вы не делитесь легко, Телец. Ваше доверие нужно заслужить.
Однако со временем вы стали замкнутыми. Вас уже обжигали раньше, поэтому вы не хотите никому доверять, особенно в вопросах любви. Вы оберегаете свое сердце, и это вполне объяснимо. Но это также мешает вам быть настолько счастливыми, насколько вы заслуживаете.
И вот, когда во вторник Луна перемещается из Рака во Льва, вы чувствуете себя немного более общительными и открытыми. И угадайте, что происходит? Вы влюбляетесь и находите настоящее счастье. Возможно, сначала вы не признаетесь в этом, но это реально и это прекрасно. Доверьтесь этому! Не боритесь с этой позитивной энергией.
Весы
Во время Луны во Льве вы увидите, что существует большая разница между стремлением угодить людям и настоящей любовью к кому-то. В прошлом эти две вещи казались взаимозаменяемыми. Во вторник вы наконец–то поймете разницу.
Вы гораздо больше предпочитаете гармонию конфликтам, даже если для этого приходится скрывать свои истинные чувства. Вы всегда добры ко всем, Весы, и, честно говоря, иногда вы просто притворяетесь. Это нормально. Вы должны делать то, что необходимо для защиты своего сердца.
Однако вы также хотите испытать все, что может предложить жизнь, а любовь – огромная часть этого опыта. Чтобы быть по-настоящему счастливыми и обресить настоящую любовь, вы должны быть искренними с самими собой. Вы не можете подделывать свои чувства или говорить что–то только ради того, чтобы порадовать других. Откройте свое сердце и приготовьтесь, потому что любовь уже на пути к вам.