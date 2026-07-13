Для кого из знаков зодиака вторник может стать днем судьбоносной встречи

Поиск любви может даже не входить в список наших планов. Тем не менее во вторник эти астрологические знаки обязательно найдут ее. Это произойдет потому, что мы ослабим свою защиту. Мы подадим Вселенной сигнал о том, что больше не обороняемся. Мы не беспокоимся и не испытываем стресса. Вместо этого мы открыты для любви, и поэтому она находит нас.