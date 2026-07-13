Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 13 июля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Если у вас имеется какое-то незавершенное дело, то его лучше доделать сегодня, откладывать это на потом не стоит. Разве что это занятие вам до такой степени вам нравится, что вы хотели бы растянуть удовольствие.
Телец
Если вы не чувствуете себя самостоятельным, или не являетесь таковым, но горите желанием наконец сие качество приобрести, сегодня вам стоит сделать очередной шаг в этом направлении. Он будет гарантировано удачен, хотя, возможно, и не станет последним на этом пути.
Близнецы
Сегодня вам нужно подобрать себе простенькое, не требующее ни малейших умственных усилий развлечение. Можете, например, сериал посмотреть, посплетничать, просто чаю попить.
Рак
Сегодня ваше внимание будет восприниматься большинством людей как подарок. Само по себе это неплохо, но может вызвать в ком-нибудь ревность.
Лев
Если вам придется столкнуться с проблемой выбора, можете быть спокойны - вы не ошибетесь. Только не позволяйте никому влиять на свое мнение.
Дева
Лучшее, что вы могли бы сделать сегодня - это переждать, экономя силы. Можно конечно попробовать прорваться прямо сейчас, но толку от этого будет немного.
Весы
В делах любовных вам придется сегодня взять на себя некоторые обязательства. Но это не так страшно, тем более, что от них всегда можно отказаться.
Скорпион
Сегодня вы без особых усилий сможете заставить мир вертеться вокруг вас и в нужном вам направлении. Вопрос только в том, захочется ли вам этого.
Стрелец
То, как обращаются с вами, в большинстве случаев есть отражение вашей собственной манеры обращаться с людьми. Так что, если вас что-то не устраивает, то сегодня вы сможете все исправить.
Козерог
Обсудите свои проблемы с тем, кому доверяете. Может быть, они имеют очень простое решение, не замечаемое вами в силу своей очевидности.
Водолей
Сегодняшний день может начаться с неуверенности в собственных силах. Напрасно мучаетесь - пусть даже вы и не знаете, что делать сейчас, вам нынче особенно легко будут удаваться изящные импровизации.
Рыбы
Сегодня ваша личность неожиданно окружится таинственностью, и будет привлекать толпы любопытствующих. Гонять их поганой метлой абсолютно бесполезно, остается лишь поддержать вдруг образовавшееся реноме мистификатора.