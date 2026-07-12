Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 12 июля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Вы попали в светлую полосу жизни. Покуда она не сменилась темной, наберитесь приятных впечатлений, чтобы было чем согреть душу в не столь счастливые времена.
Телец
Сегодня вы ни при каких условиях не вспомните, что такое страх, зато ни в коем случае не забудете, что есть любовь. Между вашими желаниями и вашими возможностями нет (и в ближайшие сутки не появится) непреодолимой границы.
Близнецы
Сегодня вас может буквально утопить в слезах человек, рожденный под водным знаком. Так что знакомых Раков, Рыб и Скорпионов лучше обходить стороной.
Рак
На одном желании далеко не уедешь, хотя, если бы научиться использовать энергию желаний, то повсеместно отпала бы необходимость в добыче нефти. Придется предпринимать активные действия.
Лев
Сегодня от взаимодействия с другими вы больше выиграете, чем потеряете. Следовательно, нынче не стоит обиженно забиваться в свой угол и пытаться сделать все самому, лучше уступить в паре вопросов, но заручиться чье-то помощью.
Дева
Если в вас накопилось слишком много отрицательной энергии, постарайтесь направить ее на какое-нибудь доброе, но требующее больших физических нагрузок дело.
Весы
Сегодня движущей силой для вас будут эмоции. И двигать они вас будут самым разнообразным образом, в самых странных направлениях. Смотрите, как бы не укачало.
Скорпион
Сегодня у вас не будет необходимости как-либо оправдывать свои действия. Вам простят все что угодно, хотя злоупотреблять этим, пожалуй, не стоит.
Стрелец
Вы сегодня будете тем костром, у которого так приятно греть уставшие организмы. Это здорово, но количество обогреваемых организмов необходимо регулировать, хотя бы в целях сохранения собственного здоровья.
Козерог
Сегодня вы будете довольно легко справляться с проблемами, посему окружающие не преминут радостно вас ими снабдить. Удачи.
Водолей
Сегодня у вас может разыграться воображение. Возможно буквально все - от кошмаров во время послеобеденного сна до явственно слышимых стонов привидений в коридоре вашей квартиры. Не перенапрягайте нервы, если вам страшно войти в темную комнату, возьмите кого-нибудь с собой.
Рыбы
Сегодня вы станете свидетелем тихого помешательства, которое охватит всех без исключения. Не пытайтесь образумить людей, лучше постарайтесь не выделяться, зачем беспокоить сумасшедших?