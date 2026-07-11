Финансовые трудности останутся позади для трех знаков зодиака

В воскресенье, во время прямого движения Лилит, вы почувствуете, что такое настоящее финансовое восстановление, Дева. Это означает, что вы вовремя остановите себя перед тем, как совершить неверный шаг. Если раньше вам постоянно приходилось устранять последствия ошибок, то теперь вы действуете на опережение. Вы замечаете потенциальную проблему еще до того, как она возникнет, и не позволяете ей помешать вашему финансовому благополучию.