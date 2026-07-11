Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 11 июля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вы будете заряжены двойной порцией энергии. Вам, пожалуй, даже автобус догонять не придется - скорее уж он будет вынужден догонять вас. Постарайтесь утилизовать эту энергию в светлое время суток, если вы сохраните ее до вечера, вам трудно будет заснуть.
Телец
Сегодня у вас может появиться навязчивая идея, которая не даст вам покоя, пока вы не воплотите ее в жизнь, либо не убедитесь в полной ее несостоятельности. Общаться с вами будет непросто.
Близнецы
Немедленно бросайте все дела и займитесь увеселением себя любимого. Вам просто необходимо вырваться из атмосферы серьезности, стремящейся вас поглотить.
Рак
Всем, кто придет сегодня с желанием втравить вас в какую-то авантюру, стоит от порога сказать свое твердое "нет". Этот день не предназначен для активных, а уж тем паче агрессивных действий.
Лев
Если вы будете не согласны с чем-то, что будет происходить сегодня, не молчите, скажите об этом вслух. Впоследствии это очень вам пригодится, даже если сегодня вас и не послушают.
Дева
Сократите круг общения на сегодняшний день. Вы будете очень уязвимы эмоционально и присутствие рядом с вами большого количества людей перенесете с трудом.
Весы
Сегодня вам придется менять мнение на бегу. Не пытайтесь дождаться пока "изменчивый мир прогнется под вас", прогибайтесь под него сами.
Скорпион
Сегодня вам будет доставлять удовольствие откалывать самые неожиданные номера, только бы суметь удивить и шокировать тех, кто утверждает, что они знают вас как облупленного. Только не слишком увлекайтесь.
Стрелец
Сегодня вам придется связать воедино массу мелких подробностей прежде, чем вы начнете хоть что-нибудь понимать в происходящем. Велика вероятность стать объектом не слишком умного розыгрыша, будьте внимательнее.
Козерог
Вы склонны выполнять лишнюю работу. Ограничьте свои действия собственными интересами, тем самым вы сэкономите массу времени и сил. Тот факт, что кто-то не в состоянии разобраться в своих делах, еще не означает, что ими обязаны заниматься вы.
Водолей
Ленность ваша сегодня возрастет беспредельно. Поскольку расстаться с диваном вас все равно ничто заставить не сможет, почитайте книжку.
Рыбы
Воспоминания - штука, безусловно, приятная, однако гораздо больше пользы и удовольствия можно получить, если смотреть вперед.