Объявлены номинанты на "Эмми-2026": кто стал главным фаворитом года

За актерские награды в драматических категориях будут бороться Ноа Уайли за роль в The Pitt ("Больница Питт"), Стерлинг К. Браун за Paradise ("Рай"), Гэри Олдман за Slow Horses ("Медленные лошади"), Кери Рассел за The Diplomat ("Дипломат"), Зендея за Euphoria ("Эйфория") и Риа Сихорн за Pluribus ("Из многих").