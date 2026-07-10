Объявлены номинанты на "Эмми-2026": кто стал главным фаворитом года
Телевизионная академия США объявила номинантов на 78-ю премию "Эмми", отметив лучшие сериалы и актерские работы года. Главным триумфатором по числу номинаций стала медицинская драма The Pitt ("Больница Питт"), представленная в 25 категориях. Следом идет комедийный сериал Hacks ("Хитрости") с 24 номинациями - это рекорд для комедийных проектов за всю историю премии.
В категории "Лучший драматический сериал" за победу поборются The Pitt ("Больница Питт"), The Diplomat ("Дипломат"), The Gilded Age ("Позолоченный век"), Paradise ("Рай"), Pluribus ("Из многих"), Slow Horses ("Медленные лошади"), Your Friends & Neighbors ("Друзья и соседи") и A Knight of the Seven Kingdoms ("Рыцарь Семи Королевств").
Среди комедийных сериалов в число претендентов вошли Hacks ("Хитрости"), The Bear ("Медведь"), Abbott Elementary ("Начальная школа "Эбботт""), Shrinking ("Терапия"), Only Murders in the Building ("Убийства в одном здании"), Widow's Bay ("Бухта вдовы") и другие проекты.
За актерские награды в драматических категориях будут бороться Ноа Уайли за роль в The Pitt ("Больница Питт"), Стерлинг К. Браун за Paradise ("Рай"), Гэри Олдман за Slow Horses ("Медленные лошади"), Кери Рассел за The Diplomat ("Дипломат"), Зендея за Euphoria ("Эйфория") и Риа Сихорн за Pluribus ("Из многих").
Среди комедийных номинантов оказались Джин Смарт, Кинта Брансон, Джейсон Сигел и другие известные актеры. Одной из заметных номинаций стало возвращение Лизы Кудроу, отмеченной за роль в сериале The Comeback ("Возвращение").
Церемония вручения премии "Эмми" состоится 14 сентября 2026 года в Лос-Анджелесе. Ведущей вечера станет звезда сериала Law & Order: Special Victims Unit ("Закон и порядок: Специальный корпус") Маришка Харгитей.