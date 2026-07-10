Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 10 июля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Вы склонны требовать от жизни( и от себя заодно) слишком много. Не стоит так расходовать себя, удовольствие от жизни вполне можно растянуть.
Телец
Сегодня, задавая вопрос, не стоит слишком надеяться на ответ. Впрочем, вы и сами будете нынче отличаться некоторой нерешительностью. Зачем же требовать от окружающих чего-то иного?
Близнецы
При желании сегодня вы смогли бы услышать и понять язык животных и растений. Ваши чувства будут обострены, и их придется тщательно оберегать.
Рак
Сегодня вы будете желанным гостем, ибо никому не удастся так легко и изящно развлечь самое унылое общество как вам. Правда не факт, что это занятие принесет вам удовольствие.
Лев
Сегодня особо большое значение будет иметь ваш внешний вид. Пусть в душе вы трясетесь, как заячий хвост - наденьте маску спокойной самоуверенности, и вас никто не поймает за руку.
Дева
Сегодня вы можете почувствовать себя маленьким и слабым. В таком случае лучше укрыться в собственной норе и ограничить контакты с людьми. Рискованные действия сегодня не оправдаются.
Весы
Сегодня вы можете быть просто счастливы. Единственное, что для этого требуется - захотеть. И обязательно станете. Тут же.
Скорпион
Не стесняйтесь избегать людей, которые откровенно питаются вашей энергией. Вы их и так разбаловали. Сегодняшний день стоит посвятить занятиям, не требующим умственного напряжения.
Стрелец
Сегодня вы до такой степени легко и просто будете управляться со всякой проблемой, сколь бы сложной таковая ни казалась, что к вам может выстроиться длиннющий хвост жаждущих вашей помощи.
Козерог
Сегодня вам наконец-то удастся показать окружающим как много хороших качеств они в вас так упорно не замечали. Не вздумайте зазнаваться - весь эффект пропадет.
Водолей
Избегайте публичных споров сегодня. Если в разговоре будет участвовать более двух человек, то они с большой степенью вероятности могут объединиться против вас.
Рыбы
Сегодня обращайте побольше внимания на свой внутренний голос. Интуиция нынче подвести не должна.