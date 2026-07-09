Для 4 знаков зодиака раздражающая полоса неудач закончится к концу июля

Не исключено, что вы застряли в токсичных кармических отношениях. К счастью, ситуация начнет улучшаться ближе к концу июля, и вы наконец сможете привлечь в свою жизнь те отношения, о которых мечтали. За последние два года вы усвоили сложные уроки и духовно выросли. Теперь вы полностью готовы к настоящей любви.