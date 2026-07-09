Для 4 знаков зодиака раздражающая полоса неудач закончится к концу июля
Фото: Shutterstock
Астрология

Для 4 знаков зодиака раздражающая полоса неудач закончится к концу июля

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

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В течение последнего года казалось, что вся ваша жизнь состоит из сплошной борьбы. К счастью, к концу июля этой боли и разочарованиям наконец-то придет конец.

По словам астролога Эми Демур, это связано с тем, что Северный узел наконец покидает знак Рыб, завершая полуторагодичный период изнурительных кармических циклов, пишет YourTango. С января 2025 года этот транзит усердно учил нас отпускать контроль. Было непросто, но 26 июля, когда Северный узел перейдет в Водолея, мы сможем наконец вздохнуть с облегчением.

Рыбы

От личной жизни и дружбы до карьеры и финансов — последние полтора года для вас были полны испытаний. Казалось, что вам просто не дают передышки, и это не воображение. По словам Демур, Рыбы перенесли больше трудностей, чем любой другой знак зодиака.

Северный узел напрямую связан с предназначением души и кармическими уроками, которые необходимо усвоить. Он находился в вашем знаке почти два года, невероятно усложняя жизнь. Как объясняет астролог, могло казаться, что сколько бы усилий вы ни прикладывали, вам не удавалось привлечь желаемое — будь то отношения или долгожданный успех.

Но 26 июля узел переходит в знак Водолея, и этот изматывающий период завершится. «С конца июля и далее вы наконец-то начнете пожинать плоды всего своего упорного труда и преодоленных трудностей», — обнадежила Демур.

Дева

Ваша личная жизнь в последнее время напоминала полосу препятствий. «Возможно, романтические отношения приносили лишь разочарование, или партнер относился к вам не так, как вы того заслуживаете», — отмечает астролог. Было ощущение, что взаимности и должной отдачи добиться невозможно.

Не исключено, что вы застряли в токсичных кармических отношениях. К счастью, ситуация начнет улучшаться ближе к концу июля, и вы наконец сможете привлечь в свою жизнь те отношения, о которых мечтали. За последние два года вы усвоили сложные уроки и духовно выросли. Теперь вы полностью готовы к настоящей любви.

Близнецы

Это были тяжелые два года, но этим летом жизнь Близнецов начнет стремительно меняться к лучшему. Вы много работали ради карьеры, но добиться реального прогресса было крайне сложно. Усилия пока не принесли должного результата, а финансовый успех оставался недосягаемым. Все изменится, когда в конце июля Северный узел выйдет из знака Рыб.

«В прошлом вы могли сталкиваться с тем, что при любых усилиях продвижение по службе блокировалось или шло очень медленно», — говорит Демур. — «Сейчас эти преграды наконец-то исчезают». Перед вами откроются новые карьерные перспективы, которые принесут с собой и весомое финансовое вознаграждение.

Стрелец

«На протяжении почти двух лет вы сталкивались с одними из самых тяжелых и депрессивных ситуаций в своей жизни», — утверждает Демур. — «Речь идет о расставаниях, потерях, ссорах или крупных разочарованиях в любви и карьере». По природе вы оптимисты, но даже вам было трудно сохранять надежду, натыкаясь на одно препятствие за другим.

Тем не менее, эти испытания преподали вам ценные уроки, сделав вас сильнее, чем когда-либо. Как только в конце июля Северный узел покинет знак Рыб, Вселенная начнет вознаграждать вас за все перенесенные невзгоды. Самое время! Вас может ожидать серьезный карьерный взлет или долгожданная встреча со своей второй половинкой.

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