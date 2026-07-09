Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 9 июля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сколько можно ныть, жалуясь на жизнь? Посмотрите на цветы, послушайте птиц - все лучшее времяпрепровождение. А там, глядишь, и лучше станет.
Телец
Сегодня успех ваших действий будет зависеть лишь от их обдуманности и своевременности. Никакие неожиданности помешать вам не должны.
Близнецы
Сегодня у вас не будет особой нужды в компании. Не стоит бороться с желанием уединиться, просто доведите до сведения окружающих, где вас можно найти, и покиньте шумное сборище.
Рак
Сегодня должно осуществиться довольно давно ожидаемое событие. Возможно, что в связи с этим вам придется немного пересмотреть свои планы, так если что и случится, то в самый неудобный момент.
Лев
Сегодня вы будете удивительно доброжелательны и миролюбивы. Вы готовы приложить все усилия, чтобы избежать малейших конфликтов. Вы их избежите, хотя и заработаете репутацию блаженного.
Дева
Сегодня вы можете с успехом выступать в роли великого соблазнителя. И не важно что, собственно, станет предметом вашего интереса, - вы своего добьетесь.
Весы
Проведите сегодня хотя бы пару часов вне дома. Ваша аура разрастется до неимоверных размеров, ее стоит расправить и проветрить на просторе.
Скорпион
Из вас так и струится энергия. Постарайтесь найти ей достойное применение. Желательно использовать ее мощь для созидания, ибо в противном случае устранять последствия придется долго.
Стрелец
Сегодня вам стоит быть аккуратнее с деньгами. Велика вероятность совершения большой, но бестолковой траты.
Козерог
Вы, возможно, очень хорошо представляете себе схему действий на ближайшее время и уверены, что, будучи уже неоднократно опробованной, она вас не подведет. Ошибаетесь. Именно ее проверенность и может сыграть с вами злую шутку. Внесите некоторые коррективы.
Водолей
Сегодня вам будет необходимо понимание и поддержка. Обращаясь за ними к кому-нибудь, предварительно убедитесь, что избранник пребывает в хорошем настроении, в противном случае вы рискуете обменяться с ним ролями.
Рыбы
Сегодняшние события вселят в ваше сердце уверенность, что время еще есть, и вы многое можете успеть. Успевайте прямо сейчас, зачем же откладывать?