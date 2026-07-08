Вселенная на их стороне: три знака зодиака станут любимчиками судьбы
9 июля 2026 года три знака зодиака окажутся в полосе настоящего везения. Переход Венеры в знак Девы благоприятно скажется прежде всего на личной жизни, отношениях и общении.
Во время пребывания Венеры в Деве особое значение приобретает открытое общение. Несмотря на то что Меркурий все еще находится в ретроградном движении, в четверг недопонимание отойдет на второй план. Появится ощущение удачи, уверенности в себе и способности справиться с любыми вопросами, пишет YourTango.
Дева
9 июля Венера входит именно в ваш знак, и для вас это особенно благоприятный период. Вы будете излучать особую привлекательность, которая естественным образом притянет к вам людей.
Сейчас удача проявляется не столько в материальных приобретениях, сколько в том, кого вы привлекаете в свою жизнь. В этот период рядом с вами окажутся именно те люди, которые способны сделать вашу жизнь лучше.
Вы давно мечтали оказаться среди единомышленников, разделяющих ваши взгляды и интересы. Возможность встретить таких людей станет настоящим подарком судьбы, за который вы будете искренне благодарны.
Телец
Для Тельцов Венера в Деве также открывает благоприятные возможности. В этот день может неожиданно восстановиться связь с человеком из прошлого — бывшим партнером или старым другом, с которым вы давно перестали общаться.
Сначала эта встреча может показаться случайностью, однако позже вы поймете, насколько важной она была. Окажется, что этот человек вновь появился в вашей жизни именно тогда, когда это было необходимо.
Перед вами откроется перспективная возможность, которой стоит воспользоваться. Ваша удача заключается в том, что вы сумеете вовремя ее заметить и не упустите шанс изменить ситуацию к лучшему.
Рак
Для Раков Венера в Деве особенно благоприятно повлияет на романтические отношения. Если между вами и любимым человеком накопились недомолвки, именно 9 июля их удастся разрешить благодаря откровенному разговору.
В этот день главным станет честное и спокойное общение. Вы будете готовы открыто рассказать о своих чувствах, не опасаясь последствий.
В результате отношения станут намного крепче и стабильнее. Исчезнет тревога, что в любой момент все может разрушиться. Вы сможете прийти к взаимопониманию с партнером, и именно это станет вашей главной удачей в этот день.