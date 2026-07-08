Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 8 июля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам может грозить опасность извне. Если вы не чувствуете себя готовым с ней встретиться, закройте все окна и двери и проведите этот день дома.
Телец
Сегодня ваш голос не будет самым громким. Лучше вовсе промолчать, чем бестолку напрягать связки.
Близнецы
Сегодня вы подвергаетесь опасности быть пойманным наиболее занудливым из окружающих и подвергнутым обстоятельному развешиванию лапши по ушам. Постарайтесь не попадаться этому экземпляру на глаза, бог даст - пронесет.
Рак
Сегодня вы с легкостью сможете разрешить любую проблему из числа тех, что вы создали себе сами. Если же таких нет (что маловероятно) - создайте, чтобы день не прошел даром.
Лев
Сегодня вы будете неоправданно эмоциональны. Придется сдерживать себя, чтобы не спровоцировать никому не нужный конфликт.
Дева
Если сегодня что-то вызовет ваши сомнения, не молчите, объявите об этом во всеуслышание. Предусмотрительность, проявленная нынче, поможет избежать неприятностей в недалеком будущем.
Весы
Возможно, вам стоит быть несколько мягче. Вы склонны предъявлять чересчур высокие требования как к себе, так и к другим. А этого люди не любят.
Скорпион
Энергии у вас много, а вот задачи вы себе склонны ставить неисполнимые. Зачем напрасно мучаться, лучше возьмитесь за что-нибудь реальное. Станете гордым обладателем синицы.
Стрелец
Сегодня вам придется много говорить, утешая кого-то или наставляя на путь истинный. Существует опасность, что вы увлечетесь.
Козерог
Постарайтесь построить ваш день так, чтобы не предполагалось резких движений, не надрывайтесь. Побалуйте себя чем-нибудь успокаивающе-расслабляющего толка.
Водолей
Сегодня вас ожидает необходимость общаться с большим количеством людей. Возможно - это будет шумная вечеринка, может быть - что-либо иное. Если вы не хотите, или не можете быть душой общества в этот день, не чувствуйте неловкости - вы же не актер.
Рыбы
Сегодня у вас не должно возникнуть проблем с помощью, даже со стороны тех людей, от которых вам и в голову не пришло бы чего-либо ожидать. Пользуйтесь, такое случается не каждый день.