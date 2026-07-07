Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 7 июля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодняшний день будет для вас одним из самых удачных за последнее время. Пользуйтесь этим, ибо Луна, которая столь положительным образом влияет на вашу судьбу не останется в таком положении навсегда.
Телец
Сегодня вы будете склонны придираться к окружающим. Возможно, они в полной мере этого заслуживают, но вам это чести не добавит, это следует учитывать.
Близнецы
Сегодня вы можете обнаружить, что то, что вы считали своим личным делом, вдруг стало достоянием широкой общественности, и она (общественность) с удовольствием моет вам косточки.
Рак
Сегодня значение будет иметь не только то, что вы говорите, но и то, как вы слушаете. Чем внимательнее вы будете, тем больше интересного и полезного для себя узнаете.
Лев
Сегодня у вас появится реальная возможность уговорить тех, кто ранее уговорам не поддавался. Но сила убеждения - оружие обоюдоострое. При неаккуратном обращении можно уговорить на любое сколь угодно глупое действие самого себя.
Дева
Сегодня вы можете оказаться несколько многословны. Придется все время следить за собой, ибо, во-первых, это качество не вызывает уважения, а во-вторых, вы можете запутаться в словах и потерять тему беседы.
Весы
Сегодня вы будете человеком исключительно высоких моральных качеств. Не то, чтобы обычно это было не так, но нынче ваша щепетильность и вовсе не будет иметь никаких границ. Но, все же не слишком усердствуйте.
Скорпион
Сегодня основное беспокойство вам будет доставлять ваш друг. Он настолько обеспокоен проблемой получения того, что он хочет, что не слишком контролирует свои действия. Ваша задача - уберечь его от неприятностей.
Стрелец
Вас беспокоят не столько сами ваши проблемы, сколько отсутствие участия к вам, как их носителю, со стороны окружающих. Это не совсем честно, ведь и у них есть свои заботы. Это вовсе не означает, что к вам плохо относятся.
Козерог
Сегодня вы будете более хрупки, чем обычно, как в психологическом, так и физиологическом смысле. Постарайтесь оградить себя от сквозняков и скандалов.
Водолей
Ситуация, в которой вы находитесь, чревата внезапным изменением обстоятельств, со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями. Будьте готовы к переменам.
Рыбы
Развлекитесь сегодня сами и развлеките членов вашей семьи. Порешайте хором кроссворд, что ли, если, конечно, совместная уборка квартиры не принесет большего удовольствия.