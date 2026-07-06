Три знака зодиака, которые наконец почувствуют себя счастливыми
7 июля 2026 года для трех знаков зодиака начинается период, когда они наконец снова почувствуют себя счастливыми. Нет ничего приятнее осознания, что тяжелые времена действительно остались позади.
Наступает момент, когда можно расслабиться и вновь ощутить спокойствие, просто наслаждаясь жизнью. Разворот Хирона в прямое движение в Тельце уже оказал заметное влияние на многих, а во вторник его энергия поможет не только вернуть радость в сердце, но и поделиться ею с окружающими. Ведь счастье заразительно.
Представители этих знаков увидят, что любовь и доброта, которыми они делятся с другими, очень быстро возвращаются к ним. Настоящее счастье — это то, чем хочется делиться, пишет YourTango.
Рак
Если в чем вы абсолютно уверены, Рак, так это в том, что вам окончательно надоело чувствовать себя плохо. А когда вы принимаете решение, то редко отступаете от него. Во вторник никаких сомнений уже не останется.
Во время прямого движения Хирона вы получите необходимую поддержку Вселенной. Окажется, что вернуть радость в свою жизнь гораздо проще, чем казалось. Достаточно самому принять решение снова быть счастливым.
Вы поймете, что именно вы управляете своим счастьем. Никто другой не способен подарить его вам. 7 июля Хирон поможет оставить позади все, что мешало стать новым, более счастливым человеком.
Стрелец
Во время прямого движения Хирона в Тельце вы буквально излучаете радость. И если кто-то захочет разделить с вами хорошее настроение, вы будете только рады. Во вторник вы почувствуете себя особенно открытым, общительным и полным надежд.
Вы прекрасно знаете, что иногда можете погружаться в мрачные мысли. Но не менее хорошо помните и то, что всегда находили силы выбраться из темноты и снова увидеть свет.
Именно это произойдет 7 июля. Вы вновь почувствуете внутренний свет, который принесет ощущение легкости, душевного здоровья и уверенности в будущем. Впереди вас ждет еще больше счастливых моментов, и теперь вы готовы впустить их в свою жизнь.
Водолей
В вашей жизни уже были моменты, когда все складывалось настолько удачно, что это вызывало настоящий восторг. Именно поэтому вы доверяете жизни и знаете: даже если недавно пришлось пережить непростой период, это всего лишь временный этап.
7 июля вам покажется, будто Вселенная услышала ваши просьбы и наконец дарит то счастье, на которое вы так надеялись. Во вторник ничто не будет выбивать вас из равновесия. Исчезнут сомнения, которые прежде не давали покоя.
Все, что вы будете видеть вокруг, — это новые возможности и хорошее будущее. Вы почувствуете прилив сил, обновление и уверенность. Благодаря этому внутреннему прорыву в вашей жизни останется место только для хорошего. И это ощущение окажется по-настоящему прекрасным.