Ярмарка современного искусства Riga Contemporary 2026
В экспозиции представлены работы примерно 100 художников.
Рига укрепляет статус культурной столицы: ярмарку искусства Riga Contemporary посетили более 17 000 человек
Международная ярмарка современного искусства Riga Contemporary, которую в сотрудничестве с Рижским самоуправлением организует Центр современного искусства Kim?, 5 июля завершила свой второй год проведения. За четыре дня ярмарку посетили более 17 000 человек, четверть из них приехали из-за рубежа.
Растущее число иностранных посетителей подтверждает, что Riga Contemporary укрепляется как важное место встречи в сфере современного искусства и одновременно способствует узнаваемости Риги. Третий год проведения Riga Contemporary состоится с 1 по 4 июля 2027 года в Hanzas perons в Риге.
В этом году ярмарка собрала 42 галереи из 16 стран, а также художников, коллекционеров, кураторов, директоров музеев и других профессионалов отрасли из Европы, Северной Америки и Азии. Riga Contemporary вновь подтвердила свое значение как международная площадка для сообщества современного искусства.
Помимо галерейных экспозиций, широкая публичная программа с дискуссиями, перформансами, экскурсиями, образовательными занятиями и мероприятиями для семей привлекла разнообразную аудиторию и сделала ярмарку открытой для всех интересующихся. Значительное число иностранных гостей, в свою очередь, внесло вклад в сферу гостеприимства, туризма и культуры Риги, еще раз показав значение культурных событий для международной узнаваемости города и его экономического развития.
«17 000 посетителей всего за четыре дня доказывают, что Riga Contemporary все увереннее закрепляется в международной среде современного искусства», - говорит основательница Центра современного искусства Kim? и Riga Contemporary Зане Чулкстена.
По ее словам, с самого начала ярмарка создавалась как платформа для долгосрочного сотрудничества и обмена идеями между Балтийским регионом и международным художественным сообществом.
«Доверие галерей, художников, спикеров и партнеров подтверждает, что эта идея оправдала себя, а растущий международный интерес к Риге показывает, что город становится местом, где формируются значимые культурные связи и новые формы сотрудничества», - отметила Чулкстена.
Директор Рижского агентства инвестиций и туризма Фредис Быков подчеркнул, что тот факт, что более четверти посетителей приехали в Ригу из-за рубежа, подтверждает растущую привлекательность города как места проведения международных культурных и деловых мероприятий.
«Riga Contemporary собирает галереи, коллекционеров и профессионалов культуры из Европы, Северной Америки и Азии, внося значительный вклад в местный бизнес и одновременно укрепляя международную репутацию Риги. События такого масштаба показывают, что инвестиции в культуру способствуют как международной узнаваемости города, так и его долгосрочному экономическому развитию», - сказал Быков.
В этом году Riga Contemporary впервые вручила приз зрительских симпатий Citadele, учрежденный в сотрудничестве с главным партнером ярмарки - Citadele. На протяжении всей ярмарки посетителям предлагали голосовать за понравившуюся галерейную экспозицию. Победителем стала галерея Leto из Варшавы, которая получила приглашение вернуться на Riga Contemporary в 2027 году. «Riga Contemporary еще раз доказала, что современное искусство способно объединять людей, стимулировать разговоры и рождать новые идеи. Для Citadele важно поддерживать инициативы, которые способствуют открытости общества, творчеству и международному сотрудничеству. Мы особенно рады, что и в этом году смогли вовлечь самих посетителей, предложив им проголосовать за любимую галерею и дав победителю возможность вернуться на Riga Contemporary в следующем году. Мы верим, что именно такое участие помогает формировать все более сильное сообщество современного искусства в Латвии», - сказал руководитель Citadele Private Banking Кристапс Урпенс.