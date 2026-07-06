Рига укрепляет статус культурной столицы: ярмарку искусства Riga Contemporary посетили более 17 000 человек

В этом году Riga Contemporary впервые вручила приз зрительских симпатий Citadele, учрежденный в сотрудничестве с главным партнером ярмарки - Citadele. На протяжении всей ярмарки посетителям предлагали голосовать за понравившуюся галерейную экспозицию. Победителем стала галерея Leto из Варшавы, которая получила приглашение вернуться на Riga Contemporary в 2027 году. «Riga Contemporary еще раз доказала, что современное искусство способно объединять людей, стимулировать разговоры и рождать новые идеи. Для Citadele важно поддерживать инициативы, которые способствуют открытости общества, творчеству и международному сотрудничеству. Мы особенно рады, что и в этом году смогли вовлечь самих посетителей, предложив им проголосовать за любимую галерею и дав победителю возможность вернуться на Riga Contemporary в следующем году. Мы верим, что именно такое участие помогает формировать все более сильное сообщество современного искусства в Латвии», - сказал руководитель Citadele Private Banking Кристапс Урпенс.