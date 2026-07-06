Платье бренда FYODOR GOLAN, который выбирали Мадонна и Рианна, пополнило коллекцию музея в Риге
6 июля 2026 года Музей декоративного искусства и дизайна (ул. Скарню, 10, Рига) отмечает свое 37-летие. В честь этой даты музей получил в дар вечернее платье всемирно известного современного модного бренда FYODOR GOLAN, которое в дальнейшем будет представлено в экспозиции «Процесс дизайна» на третьем этаже музея.
Коллекция «Святая гора» (The Holy Mountain) бренда FYODOR GOLAN, созданного Федором Подгорным (Латвия) и Голаном Фридманом (Израиль), была впервые представлена на Неделе моды в Лондоне в сентябре 2012 года как коллекция сезона весна-лето 2013. В Риге наиболее яркие работы из этой коллекции, включая уникальное вечернее платье в стиле кимоно, были показаны в 2024 году на первой ретроспективной выставке FYODOR GOLAN «Гармония столкновений», проходившей в помещениях Музейного хранилища.
Источником вдохновения для коллекции стал фильм Алехандро Ходоровски «Святая гора» (1973), сюрреалистическая эстетика которого сочетается с этнографическими, историческими и поп-культурными мотивами. Дополнительным источником вдохновения послужила книга Марго Миффлин "The Blue Tattoo", рассказывающая историю Олив Оутман, жившей среди коренных народов Северной Америки. Эти мотивы нашли отражение как в декоративных элементах платьев, так и в общем художественном образе коллекции.
Подаренное музею платье из оранжевого шелка украшено кобальтово-синей вышивкой, напоминающей татуировку. В ней объединены два ключевых мотива коллекции — традиции лицевых татуировок индейского племени мохаве и зоологические иллюстрации немецкого естествоиспытателя и художника Эрнста Геккеля. Рисунок вышивки и технические решения разработал Федор Подгорный. Орнамент выполнен с использованием пайеток и элементов из замши.
Бренд FYODOR GOLAN был основан в Лондоне в 2009 году. За более чем десять лет он получил международное признание благодаря яркому и многослойному дизайнерскому языку, в котором переплетаются различные культурные традиции, формы, цвета и материалы. В 2011 году дизайнерский дуэт был удостоен престижной премии Fashion Fringe Award. Их коллекции демонстрировались на Неделях моды в Лондоне, Берлине, Сингапуре и Шанхае, а также в рамках программы Fashion in Motion в Музее Виктории и Альберта в Великобритании. Работы бренда публиковались в журналах Vogue, Dazed & Confused, Financial Times и других международных изданиях.
Уникальный стиль FYODOR GOLAN сформировался благодаря разному профессиональному опыту его создателей. После окончания Королевской академии изящных искусств в Антверпене Федор Подгорный работал в команде японского дизайнера Иссея Мияке, а Голан Фридман совершенствовал мастерство в модном доме Alexander McQueen. Сочетание этих творческих школ определило фирменный стиль бренда, объединяющий эксперименты, высочайшее ремесленное мастерство и богатство культурных отсылок.
Одежду FYODOR GOLAN носили Мадонна, Рианна, Дженнифер Лопес, Ариана Гранде и другие мировые знаменитости. В Латвии бренд сотрудничал с оперной певицей Кристине Ополайс, музыкантами Кристине и Маргаритой Баланас, художницей Кристой Виндбергой Аузниеце и другими представителями культуры.
Включение этого платья в дизайнерскую коллекцию Латвийского национального художественного музея пополнит собрание современных модных объектов, отражающих деятельность латвийских дизайнеров на международной сцене, и позволит познакомить посетителей с одним из самых известных латвийских модных брендов в мире.
Для широкой публики вечернее платье из коллекции «Святая гора» станет доступно с 7 июля.