Платье бренда FYODOR GOLAN, который выбирали Мадонна и Рианна, пополнило коллекцию музея в Риге

Бренд FYODOR GOLAN был основан в Лондоне в 2009 году. За более чем десять лет он получил международное признание благодаря яркому и многослойному дизайнерскому языку, в котором переплетаются различные культурные традиции, формы, цвета и материалы. В 2011 году дизайнерский дуэт был удостоен престижной премии Fashion Fringe Award. Их коллекции демонстрировались на Неделях моды в Лондоне, Берлине, Сингапуре и Шанхае, а также в рамках программы Fashion in Motion в Музее Виктории и Альберта в Великобритании. Работы бренда публиковались в журналах Vogue, Dazed & Confused, Financial Times и других международных изданиях.