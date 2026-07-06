В Риге представят работы всемирно известных художников из собрания Центра Помпиду
С 25 июля по 1 ноября 2026 года в залах левого крыла второго этажа главного здания Латвийского национального художественного музея будет проходить выставка «Современный рисунок: дар Флоранс и Даниэля Герленов Центру Помпиду».
Экспозиция является значимым международным проектом, реализованным совместно Латвийским национальным художественным музеем (LNMM) и Центром Помпиду (Париж). Представленные работы происходят из коллекции, которую за последние двадцать лет французские коллекционеры и меценаты Флоранс и Даниэль Герлены подарили Центру Помпиду.
Коллекция Герленов отличается тематическим разнообразием и ярко выраженным современным характером. Из почти 1200 произведений, переданных музею, для выставки в Риге были отобраны 98 рисунков 43 художников, созданных с 1970-х годов по 2019 год.
Среди авторов — всемирно известные художники Тони Крэгг, Эрик Дитман, Марлен Дюма, Роберт Лонго, Джузеппе Пеноне, Ричард Принс, Герхард Рихтер, Кики Смит, а также французские мастера Дов Аллуш, Элиз Бокузен, Катрин Бош, Анри Куэко, Даниэль Дезез, Видья Гастальдон, Жан Ле Гак, Фредерик Лутц, Андре Рафре, Анн-Мари Шнайдер и Жерар Тракванди. Для большинства из них эта выставка станет первой возможностью представить свои работы в Латвии.
Экспозиция знакомит посетителей с современным искусством рисунка. Большинство произведений эмоциональны, однако некоторые отличаются аналитическим и рациональным подходом. От легких, почти невесомых линий до реалистичных композиций — художники используют карандаш, графит, тушь, гуашь, акварель и другие материалы, создавая миры, которые могут быть одновременно хрупкими и монументальными.
«Для нас, как многолетнего партнера музея, большая честь поддерживать инициативы, позволяющие жителям Латвии знакомиться с мировым искусством, не покидая Риги. Международные проекты такого уровня, как выставка из коллекции Центра Помпиду, обогащают культурную жизнь страны и одновременно укрепляют ее международную узнаваемость. Мы высоко ценим профессионализм команды музея и ее способность выстраивать сотрудничество с ведущими культурными институциями мира», — отметила председатель правления Rietumu Banka и член совета Фонда поддержки будущего Елена Бурая.
Выставку организовали Латвийский национальный художественный музей и Центр Помпиду. Куратор проекта — хранитель графической коллекции Центра Помпиду Летиция Пезанти, руководитель проекта — заведующая Департаментом латвийского изобразительного искусства LNMM доктор искусствоведения Гинта Герхарде-Упениеце. В подготовке выставки также приняли участие дарители коллекции Флоранс и Даниэль Герлены.
В 2026 году рисунок станет одной из центральных тем выставочной программы LNMM. С 18 июля по 8 ноября в Большом выставочном зале музея пройдет масштабная выставка латвийского рисунка «Воплощенная мысль». Одновременно посетители смогут увидеть современный рисунок из коллекции Центра Помпиду, который вступит в своеобразный диалог с историей развития этого вида искусства в Латвии.
О Центре Помпиду
С момента открытия в 1977 году Центр Помпиду остается одним из крупнейших мировых центров современного искусства и культуры. В 2025 году учреждение вступило в период масштабной реконструкции, которая продлится до его повторного открытия в 2030 году. Несмотря на ремонт, центр продолжает активную деятельность благодаря программе Constellation, реализуя проекты как во Франции, так и за ее пределами.
За последние пятнадцать лет Центр Помпиду значительно расширил международное присутствие, организуя передвижные выставки, предоставляя произведения искусства для экспозиций по всему миру и развивая долгосрочные партнерские проекты. После открытия филиалов в Малаге и Шанхае в ближайшие годы новые центры появятся также в Сеуле и Брюсселе.
Дар Флоранс и Даниэля Герленов
До того как Флоранс и Даниэль Герлены сосредоточились на коллекционировании современного рисунка, их собрание включало произведения самых разных направлений искусства. В 2006 году они учредили Премию современного рисунка, ежегодно передавая работы лауреатов в Национальный музей современного искусства Франции.
В 2012 году супруги подарили музею почти 1200 произведений, что существенно изменило коллекцию графики Центра Помпиду. Уже в 2013 году эти работы были представлены в Париже, а позднее демонстрировались на выставках в Швеции, Дании, Испании, Австрии и других странах.
С 2023 по 2025 год, когда здание Центра Помпиду было закрыто на реконструкцию, отдельный выставочный зал был полностью посвящен коллекции Герленов. Сегодня она является одной из важнейших частей собрания современного рисунка Национального музея современного искусства Франции и регулярно экспонируется как во Франции, так и за рубежом.