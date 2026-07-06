В Риге представят работы всемирно известных художников из собрания Центра Помпиду

С момента открытия в 1977 году Центр Помпиду остается одним из крупнейших мировых центров современного искусства и культуры. В 2025 году учреждение вступило в период масштабной реконструкции, которая продлится до его повторного открытия в 2030 году. Несмотря на ремонт, центр продолжает активную деятельность благодаря программе Constellation, реализуя проекты как во Франции, так и за ее пределами.