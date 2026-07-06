Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 6 июля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
То, что вы считали сугубо конфиденциальной информацией, на поверку окажется секретом Полишинеля. Не ставьте себя в глупое положение, делая из нее большую тайну.
Телец
Можете расслабиться - на сегодняшний день вы сделали все от вас зависящее. Тем самым вы вполне заслужили право получить определенное вознаграждение за труды, о чем нелишне будет тактично напомнить.
Близнецы
Так трудно сохранять терпение, находясь на пороге больших и очень важных для вас событий. Тем не менее придется, в противном случае вы рискуете помешать им произойти.
Рак
Сегодня вы можете столкнуться с такой проблемой, как жуткий цейтнот. Постарайтесь пожестче распланировать день и как можно четче этого плана придерживаться. Лирические отступления сегодня не приветствуются.
Лев
Будьте честны с самим собой, особенно в оценке собственных человеческих качеств и возможностей. Это поможет разобраться в вопросе, который, оставаясь нерешенным, с удовольствием вас замучает.
Дева
Будьте сегодня предельно осторожны. Особенно если посчастливится столкнуться с чем-то, доселе вами невиданным. Постарайтесь не делать резких движений и не принимать неожиданных решений.
Весы
Сегодня вам стоит посетить какое-нибудь многолюдное и, желательно, нескучное место. Проведя этот день в гордом одиночестве, вы лишите себя и других великолепного развлечения.
Скорпион
Сегодня как никогда стоит быть любезным и раздаривать ослепительные улыбки направо и налево. Попробуйте, вдруг получится.
Стрелец
Сегодня удачный день для завершения долговременных проектов. Если не сегодня, то в самом ближайшем будущем. В то же время начинать что-то новое пока не стоит.
Козерог
Если вы не поторопитесь, вы можете упустить очень неплохой шанс. Фортуна не терпит нерешительности.
Водолей
Если не можете позволить себе роскоши провести этот день в путешествии, постарайтесь хоть на пару часов сменить обстановку. Душа ваша нынче будет сгорать от жажды новых впечатлений.
Рыбы
Сегодняшний день может показаться вам скучным, однако отсутствие новостей само по себе является хорошей новостью. Хоть отдохнете малость.