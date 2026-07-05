Для трех знаков зодиака начинается новая глава: одиночество останется позади

Для этих знаков понедельник станет днем возвращения. Они снова откроются общению, друзьям, романтическим отношениям и миру вокруг. И, похоже, это именно то, что давно было необходимо. День обещает быть прекрасным, и они позволят себе насладиться им в полной мере, пишет YourTango.