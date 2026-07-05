Мода на 2000-е возвращается.
Мода
Сегодня 15:26
10 трендов 2000-х, которые неожиданно снова в моде: от узких джинсов до проводных наушников
То, что еще недавно считалось безнадежно устаревшим, снова оказалось на пике популярности. Мода, музыка и технологии возвращают культовые тренды 2000-х, вызывая ностальгию у одних и удивление у других.
У многих эти давно забытые вещи вызывают сильную ностальгию по яркому детству и шумным подростковым годам, а для молодого поколения они выглядят чем-то совершенно новым. От узких джинсов (skinny jeans) и стиля поп-принцесс до проводных наушников, MP3-плееров и классических видеоигр. Представляем 10 трендов 2000-х, которые сегодня переживают свое новое рождение.