10 трендов 2000-х, которые неожиданно снова в моде: от узких джинсов до проводных наушников

У многих эти давно забытые вещи вызывают сильную ностальгию по яркому детству и шумным подростковым годам, а для молодого поколения они выглядят чем-то совершенно новым. От узких джинсов (skinny jeans) и стиля поп-принцесс до проводных наушников, MP3-плееров и классических видеоигр. Представляем 10 трендов 2000-х, которые сегодня переживают свое новое рождение.