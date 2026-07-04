Гости в Театре Чехова на концерте итальянской музыки (июль 2026)
Вечером 3 июля в Рижском русском театре имени Михаила Чехова состоялся концерт Italian Opera Meets Jazz, посвященный неаполитанским песням, ариям ...
ФОТО: в Риге итальянская опера встретилась с джазом - гости собрались в Театре Чехова
Вечером 3 июля в Рижском русском театре имени Михаила Чехова состоялся концерт Italian Opera Meets Jazz, посвященный неаполитанским песням, ариям Пуччини и Верди.
Italian Opera Meets Jazz — это проект, посвященный неаполитанским песням, ариям Пуччини и Верди, которые переплетаются с джазом, блюзом и афро-кубинскими ритмами, создавая по-настоящему уникальную звуковую картину.
Нидерландский пианист Майк дел Ферро — международно признанный артист, выступавший более чем в половине стран мира. Он давал сольные концерты и участвовал в различных кроссоверных проектах современной музыки. Дел Ферро также сотрудничал с такими легендами джаза, как Тутс Тилеманс и Джек ДеЖонетт.
Легендарные итальянские арии в Риге исполнила живущая в Нидерландах американская оперная дива Кларон Макфадден. Ее необычное сопрано позволяет незаметно соединять классическую музыку с джазом, а традиционный репертуар — с современным. Музыкальная разносторонность Макфадден принесла ей Амстердамскую премию в области искусств, а также главные роли в операх престижных Глайндборнского и Зальцбургского фестивалей.
В Риге оба ярких гостя выступили вместе с не менее блистательным камерным оркестром Sinfonietta Rīga под управлением дирижера Нормундса Шне.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что Рижский русский театр имени Михаила Чехова публично возразил против распоряжения министра культуры Науриса Пунтулиса от 18 июня «Об использовании государственного языка». Театр указал, что содержащиеся в нем требования противоречат ряду документов, регулирующих деятельность театра, и могут негативно повлиять как на его миссию, так и на финансовую стабильность.
В письме министру театр пояснил, что после ознакомления с распоряжением выявил несколько существенных противоречий. По мнению руководства, оно не согласуется с распоряжением Кабинета министров о сохранении участия государства в Рижском русском театре имени Михаила Чехова, с задачами в сфере культуры, делегированными Министерством культуры, с письмом ожиданий министерства о деятельности театра на 2024-2028 годы, а также со среднесрочной стратегией деятельности театра на 2025-2028 годы.
Театр подчеркивает, что его делегированная государством задача заключается не только в популяризации театрального искусства, но и в обеспечении его доступности широкой латвийской общественности, привлечении зрителей из числа национальных меньшинств к культурному пространству Латвии, содействии общественной интеграции и межкультурному диалогу.
Руководство выражает опасения, что полное выполнение распоряжения может помешать достижению этих целей. По мнению театра, полное исключение русского языка из публичной коммуникации затруднит передачу информации части общества и потенциальной аудитории, а также может негативно повлиять на финансовые и нефинансовые показатели театра.
Театр также указывает, что в его коммуникации используется не только русский язык. По заявлению театра, он последовательно соблюдает Закон о государственном языке и в публичной коммуникации использует латышский язык, одновременно сохраняя русский язык как часть исторической и творческой идентичности театра. «Театр является Латвийским русским театром, и как латышский, так и русский язык являются неотъемлемой частью его творческой идентичности», — говорится в заявлении.