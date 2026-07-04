ФОТО: в Риге итальянская опера встретилась с джазом - гости собрались в Театре Чехова

В письме министру театр пояснил, что после ознакомления с распоряжением выявил несколько существенных противоречий. По мнению руководства, оно не согласуется с распоряжением Кабинета министров о сохранении участия государства в Рижском русском театре имени Михаила Чехова, с задачами в сфере культуры, делегированными Министерством культуры, с письмом ожиданий министерства о деятельности театра на 2024-2028 годы, а также со среднесрочной стратегией деятельности театра на 2025-2028 годы.